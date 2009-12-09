

جمشيد ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 15:44

المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر









تغلب الاولى على الاخرة = النهاية

تقبل قوانين الدول الغربية اللاجيء السياسي و ترفض اللجوء لاسباب اقتصادية و لكن الاقتصاد هو من اهم الاسس و الانسان هاجر و حارب و قتل و غزا اصلا لاسباب اقتصادية قبل الاسباب السياسية و الدينية منذ القدم كلما دعت الحاجة الى ذلك و هذا يعني ان الاسباب الاقتصادية تتمتع بشرعية اساسية اكبر.



هجرة البشر و تدفق اللاجئين الى اوربا الغربية و امريكا الشمالية تعود ايضا الى ثراء الدول الغربية و انظمتها الليبرالية و الرأسمالية المغرية التي تفسح المجال للوصول الى الثراء الفاحش (من غسال المواعين الى الملياردير) و توفر فرص العمل اضافة الى الخدمات الطبية و المالية (تحويل المبالغ الى البنوك الغربية) و الثقافية (الدراسة في الخارج) التي لا تتوفر في الدول النامية و لكن هناك ايضا اسباب اخرى تشجع الناس من العالم النامي / الفقير على الهجرة و المجازفة بحياتهم و سوف تزداد الارقام بشكل رهيب في المستقبل كما تنبأ بها المستشار الالماني السابق Willy Brandt لتجعل الارقام الحالية تبدو شاحبة مضحكة امامها.



تلعب وسائل الاعلام من التلفزيون الفضائي و الانترنيت و اساليب الاتصال الهاتف الخلوي او المسينجر المجاني و اتصالات اللاجئين باهاليهم دورا كبيرا في الهجرة. ترى الناس في العالم الذي تحول الى قرية كل يوم و بسهولة كيف تعيش الناس في الغرب و كيف يعيش الاثرياء و سهولة مصادقة جميلة شقراء بملابس جذابة (المرأة الغربية الجميلة كسبب من اسباب الهجرة) و كيف استطاع الافريقي ان يصبح نجما عالميا في منتخبات كرة القدم الغربية.



لربما يلعب تغير نظرة الانسان الشرقي الى القيم الدينية المحلية و فساد الدين و الادارة و السياسة على تشجيع الناس على نزع لباس الوطنية و القومية الرثة. انظر كيف تتغلب الاولى على الاخرة و تتغلب الحياة على الارض على وعود الجنة الزائفة و لكن انظر كيف تسير الحياة على هذه الارض نحوة الهاوية. لقد بدأ التشابه في كل شيء ففي كل مكان هناك محلات مكدونالد و سيارات و فنادق شيراتون و الملابس الغربية و مساحيق التجميل الغربية...



زيادة نفوس البشر و عمر الانسان و التغيرات البيئية بسبب التلوث الرهيب منذ الثورة الصناعية ستخلق عن قريب مشاكل و تحديات خطيرة جدا للبشر و سوف تغرق بعض الدول كبنغلاديش بسبب ارتفاع نسبة المياه خاصة و ان ذوبان الجليد اتخذ اشكال كارثية. لربما لا يجد الانسان المفر من هذه الورطة و المازق و ان الارض هي التي تضع حدا لهذه الكوارث عندما تثور بزلازلها و براكينها و عواصفها المائية و الجوية و عندما لا يجد الانسان الهواء النقي ناهيك عن الماء الغذب و الارض الصالحة للزراعة و يغرق في الزبالة و الفضلات و النفايات و تقضي عليه الامراض الصحية و الميكروبات الى الابد.

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