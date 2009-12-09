

بابلو سعيدة

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 13:14

المحور: الادب والفن









" 2 "2 وتمتلك إرادة المقاومة والتغيير ، وخزّاناً معرفيّاً ، وقيماً جمالية وحسّاً تاريخياً ، ووعياً حواريّاً، وكرماً اجتماعيّاً، ورفضاً للمألوف التقليدي وتقود سيارتها، وحواراتها، وتعاملها مع lucky بتقنيات عالية المستوى . وأحدثت نقلة نوعية في المقابلات الحوارية على شاشات التلفزة واسئلتها الشفاهية في مقابلاتها لشخصيات أدبية وفنّيّة وإعلاميّة وسياسية تبدو نتاج اللحظة، وفي غاية من الروعة... والدّقّة . وتختزنها في الذاكرة ، لا على الورق. وقد دخلت عالم... الشُهْرة والنجومية . وتحوّلت إلى ظاهرة إعجاب، وإدهاش ، ومعرفيّة.لأنها نتاج طفرة جينية قادرة على التجديد والتحديث الدائمين. وتستحقّ من الوطن ، ومن مشاهديها على القناة الفضائية " سوريا دراما " برنامج عَبَق الفخر والاعتزاز بما أنجزته في عالم media