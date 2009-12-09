أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بابلو سعيدة - 2 /2 saboh maisa


اخر الافلام











المزيد.....

2 /2 saboh maisa


بابلو سعيدة
الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 13:14
المحور: الادب والفن
    


" 2 "2 وتمتلك إرادة المقاومة والتغيير ، وخزّاناً معرفيّاً ، وقيماً جمالية وحسّاً تاريخياً ، ووعياً حواريّاً، وكرماً اجتماعيّاً، ورفضاً للمألوف التقليدي وتقود سيارتها، وحواراتها، وتعاملها مع lucky بتقنيات عالية المستوى . وأحدثت نقلة نوعية في المقابلات الحوارية على شاشات التلفزة واسئلتها الشفاهية في مقابلاتها لشخصيات أدبية وفنّيّة وإعلاميّة وسياسية تبدو نتاج اللحظة، وفي غاية من الروعة... والدّقّة . وتختزنها في الذاكرة ، لا على الورق. وقد دخلت عالم... الشُهْرة والنجومية . وتحوّلت إلى ظاهرة إعجاب، وإدهاش ، ومعرفيّة.لأنها نتاج طفرة جينية قادرة على التجديد والتحديث الدائمين. وتستحقّ من الوطن ، ومن مشاهديها على القناة الفضائية " سوريا دراما " برنامج عَبَق الفخر والاعتزاز بما أنجزته في عالم media





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
بابلو سعيدة

إجمالي القراءات: 2,808,107
المقالات المنشورة: 603
- الإعلامية } MAISA SABOH - 1- 2-
- الإعلامية - MAISA SABOH - 1
- تقدمة
- السلام
- . الحرب والسلام
- عقد سوري اجتماعي جديد لعام 2017
- عقد اجتماعي معاصر لعام 2017
- الأب المقالي - 6 -
- الأب التاريخي - 5 -
- الأب المثالي- 4 -
- الأب المثالي- 17 -
- المثقف الحقيقي - 3
- الأب التاريخي المثالي - 2 -
- البؤساء - 1 -
- الأب التاريخي المثالي - 1 -
- الأب الرمو فائو اسماعيل
- الأب الرمز فائز اسماعيل
- الراحل/الخالد
- اللوحة الأخيرة . الروائية السورية FAEZADAD
- 100 قصّة اللوحة الاخيرة . . الروائية faeza daud

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- المغرب يسأل: “آش بغا يقول عبد الإله؟”
- أنجلينا جولي.. فيلم جديد وانفصال صعب
- العروس وصوت الحضارات في مهرجان دولي بالقاهرة
- -النباتية- التي اعتزلت عنف البشر: حوِّلوني شجرة -
- توج الزيارة الملكية لغانا.. البيان المشترك
- وزير الخارجية الزامبي: زيارة صاحب الجلالة لزامبيا “تاريخية” ...
- «أشياء تشبهني» للشاعرة الشابة جيهان خورشيد
- صدر حديثا الفصلية لحاسب بستان الخميسي
- الإعلان عن جائزة أدبية تحمل اسم الفنانة التشكيلية مي غصوب
- بالصور: في وداع بوستة

المزيد.....
كتب ودراسات
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بابلو سعيدة - 2 /2 saboh maisa