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الإعلامية } MAISA SABOH - 1- 2-


بابلو سعيدة
الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 09:35
المحور: الادب والفن
    


الإعلامية } MAISA SABOH " 1
من إبداعاتها : 1 ـــ قراءة نقدية : نزار قباني الإمبراطور. 2 ــــ مجموعة قصصيّة " لوحات تعبيرية " . 3 ــــ قراءة انطباعيّة " باولو كويلو " رواية الخيميائي .." 1 " هي سوريّة في قامتها ، وأفقها ، ومشيتها، وغندرتها ، وتعابير جسدها, وقراءاتها. بنت البحر والسماء في تعابير وجهها .وقد تعرفت عليها في بيت أهلها ، خلال عطلة عيد رمضان في شهر يوليو 2016. وسألتني عن عمري ، وَبُرْجي ؟ . يبدو انّها قارئة جيّدة ومستنبطة لعالم الأبراج. وتعشق السفر والمغامرات. وترافقها البسمة في حلّها وترحالها .ولا ترى في تعدد الزيجات إحراجاً لها أو قيداً أسريّاً اجتماعيّاً، بل تراه نافذة للحوار وفسحة من الحريّة . ولا تخشى آفة الزمان. ولا تميل إلى المعطوبين في وطنيتهم ، بل تميل إلى الذين أعطبوا خلال هجوم المسلحين والإرهابيين على الجيو ــ بولتيك السورية . ..






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بابلو سعيدة

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