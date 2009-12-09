

نزار طالب عبد الكريم

الحوار المتمدن-العدد: 5437 - 2017 / 2 / 19 - 19:46

المحور: الادب والفن









ملائكة كوبانـــــــــــــــــــــي



في كوباني

في أرض السماء

نَشَرْت الملائكة شفيف اجنحةٍ

ذهل الناس ذات مساء

ان الأشياء صارت تضاء

بمصابيح أعين

كأنها كواكب درية

توقد من شجرة في الفضاء

شوهدت الملائكة في شوارع كوباني

وفي أزقتها

يتفحصن هندسة البيوت

ففي بقعة الأرض هذه وحدها

تُشرقُ الشموس ليلا

وتطلع الأقمار

وتتلألأ النجوم

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كوباني بلا تخوم

سمعت الملائكةُ قَرْعَ الرماح على الدروع

ودبيكَ الفيالق في الوهاد والنجود

ماهذه الهياكلُ الزاحفة

عن ايَّ خلائق تنفطر الأرض

ماذا كانت تُحزن السدود

ماالذي تلاقحَ في ماء الزمَن الراكدِ

انظرْنَ عن ماذا تَمَخَّضَ الركود

رَحِم الخرافةِ الذي في القاع

تهَجَّنت فيه كل بلادات البُغضِ

حتى تحركت السيوف الصَدِأةُ

والأمواس الساديَّةُ

والخناجرُ العمياءْ

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كوباني .. ياانف السماءْ

ياجبْينكِ التاريخ ندَّ بالحياءْ

كوباني ياضميراً مُدَّخرْ

يابذرَةً دفينةً أنبتها المطرْ

يارئةً الارضِ المخنوقةِ ياهواء

كوباني 000هل انتِ المسيح المنتظرْ

تشي جيفارا عاد من الغيوب

نافضا ركام التراب والحجر

لقاحا على مهل ٍ صنَعه القدرْ

ضد أي جرثومٍ او راشحٍ او قذرْ

تصنعهُ مختبرات المغول والتتر

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كوباني000 يابؤرةَ الأضواء

ياكُلَّ الماء في إناء

يافضاء لا يسعه الفضاء

ياكعْبةَ الارواح اللائجة

لك الأرواح تصلَّي وتلهْجُ بالدعاء

نضحكُ لكِ ونبكي

نطيلُ الضحكَ ونطيلُ البكاء

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كوباني.. كاد يُميتنا عصر الجليد

تراكم الثلجُ فوقنا كتلٌ من حديد

البَرَدُ والصقيع لا ينفكُّ ينهال

بُرْدُكِ علينا قد نزل

تعرَّيتِ والقيتِ الينا بالرداء

ماهذا الحُبُّ

ماهذا النقاء

ماهذا الصفاء

ماهذا الفداء

والغوصُ، بحثاً عن الحياة، في الفناءْ

ماهذا الربيعُ في الشتاء

وفي مواكب الاحزان الساجيةِ

ماهذه الموسيقى وهذا الغناء

ماهذا الفرحُ والتحليق

والرقصُ مع الغيوم، دون انتهاء

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كوباني ... تولدين اليوم

تولدُ اليوم من رمادها العنقاء

اليوم ينتهي الفراقُ باللقاء

كوني الخاتمة لداحس والغبراء

كوني في الألف ميلَ خطوَة الأبتداء

فأنتي البوصًلة المضاعَة من ربع قرْنٍ

ومفتاحُ اللّه الذي أخفاه إبليسُ

وجَدْنَهُ فتياتُكِ حين هدمن بالأظافر

سجون النساء

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كوباني... ياجرساً يَدِقُ

ياساعَةِ الصفْر

ملائكتُكِ بجدائلَهُنَّ أو بِشعْرَهُنَّ المنثور

نَصَبْنَ الفِخاخ للفُجّارْ

وضعن الرمانات في أفواههم

وسَحَبْنَ مسامير الأمان

وتركنهم فرائس لأنفجار يتلوه انفجار

لم تُصدَّق الزومبياتْ

أن للحياة

كُمونً في الأنتظارْ

انتحاريون ظلا ميون ساديون

بيضُ فاسدُ يَسيلُ بعد كلَّ رَشقَةٍ على الجدار

فهل أفاق الموتى الأحياء من حال الصدمةِ والأنكار

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ثَقَّبَت الملائكةُ حوائطَ االصدّ

مددن بنادق القنص عَبْرَ الثقوب

وأعْلَنَّ للجمهور

أن أُفتُتحَ في كوباني نادٍ للصيدِ

فعلى من يجدْ انّهُ مقهور

أن ييمم وجهه شطرنا

خطوة على الدرب ويبلغ الثغور

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ستَتَّسعُ بُحيرةُ كوباني لِكلِّ الدماءْ

سَتحرقُ جَمْرَتها الحمراء

كُلَّ رايةٍ سوداء

ستُنيرُ كلَّ كهف وغارْ

كُلَّ نفق وزُقاقْ

ستسمق كوباني في العلاء

وترتقي

ستعودُ شمْساً بكامل الألق

بعدما ابتلع الشمس غيْهَبُ الغَسَقِ

مغتسلَةً من الحمأةِ بالأنواء

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ملائكةُ كوباني يُقاتلنَ بالسلاحْ

وجنيّاتِ داعشْ يُجاهدْن بالنِكاحْ

ملائكة كوباني تُمشطُ جدائلهُنَّ الرياح

وحريمُ داعش من جدائل الذبيحات يُحِكْنَ النقابْ

ويخضِبْنَ خُدودَهُنَّ والشفاه بدَم الرقابْ

صَوَّبَتْ الملائكةُ بنادِقهُنَّ على اعضاءِ ذكورةِ الذئاب

أفقدْنَهُمْ حتى ألْ التعريف

فلمْ يَبْقَ عندهُم بعد الجنون الا الجنون والجنون الرَديفْ

فيا للأوراقِ المتساقطةِ الوبيئة وياللخريف

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كوباني يابؤرَةً تُضاء

في اشَدِّ عتمةٍ لأشدِّ حيره

ياجزيرة صغيره

في أبحر هوجاء

يا لِئلاءَ شمْعَةٍ غريرهْ في ليلةٍ رعناء

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كوباني .. هل ينمو الجذرُ الغائرُ

هل يورِقُ الساقْ

هل يَصلُكِ المددُ التوّاق

هل سَتَثقُبُ الأقلام اليك جدُرَ الأوراق

فتتسعُ البؤرة حَقّاً وتكبرُ الجزيرة

ويغدو البصيصُ وهجاً

علمٌ فوقهُ نارْ

فتمشي اليك الملياراتُ الفقيْرهْ

أحضانٌ وقبلاتٌ وعناق

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كوباني يامنارُ

يافنارْ

الأنسان صادٍ

تتمازَقهُ دوّاماتٌ مالها قرار

وها قد جاء منكِ وفيكِ القرار

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كوباني

ذراعُ الأخطبوط التي إمتَدَّت اليك لا تقطعيها

بقفّازاتُكِ الحديدية إمسكي بها اليك جُريها

إسحلي الوحش الى عَرينُكِ صُبّي صَهيرَ الرصاص على نَفْسِهِ الشرِّيره واحرقيها

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كوباني .. اليك تكْثَرُ الدروبْ

ستؤمكِ الملايين شروقاً وغروب

سنَمْشي اليكِ حُفاةً

فَحَرْبك حربٌ على الحروب

فتياتكِ وفتيانكِ ألأنوار

وهبوا أرواحهُمْ تقْدِمَاتٌ ونذورْ

كي يمسحوا عن النفوس الكروب

ويزيحوا الأثقال عن الصدور

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كوباني أجْهدَنا الزَمَنُ السائلُ اللعوبْ

كثرت على جلودنا الدماملُ

وفي قلوبنا الندوب

اتمنى أن اطيرَ اليك

أن أحط عندكِ هناكْ

أن اشاركَ في كل إشتباكْ ُ

يومَ غدٍ سأصلُ ها أني أتَّصلُ

سأتي اليك أو تأتين

تنتقلين الي أو اليك انْتَقل

شربْتُ خمورَ الدنيا ولم تُسكرُني

وبكأسٍ من عينيك الآن اشتعلُ

ثملٌ ثملٌ ثملٌ اني فيكِ ثملُ



نزار طالب

3/11/2014

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ولكن ياكوباني أراد رأس المال

لحربه الأرهابية على العالم

حين دنت ساعته وداخله كابوس الأحتضار

ان تكون زمنا ممتدا للأبادة والدمار

هو في غرفة العناية المركزة

غرفة الأنعاش 00تصوري

ويتشدق بالأ نتصار

التاريخ مؤامرة

زناة هم الثوار

دون كيخوته

بسيف خشبي

يحارب الرياح والأمطار

يعيد ترتيب المجرات

ويقلب حركة الفلك الدوار

كم حفر رأس المال

وعمق الأوجار

كم ضربت معاوله أسفل الجدار

كي ينهد بيت العالم 00ينهار

يتكوم العمران الأجتماعي بأهله أحجار

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أنظري ياكوباني

رأس المال

مخابرات واستخبارات رأس المال

تجند الأوشال

للقتال

وفي غرفة الأنعا ش صوت يهذي

علي وعلى أعدائي

أرواح العبيد فداء للساده

اقصفوا الأعمار

ما دام رأسي يأن على الوساده

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جئتي يا كوباني لتصححي المسار

أيها العالم:من اليمين در

الى اليسار

والحشود التي جرفها التيا ر

طرت تستنقذيها

وتعيد ين تدريب بصائرها على التبصر

وعيونها على الأبصار

اسعاف في كل دار

أيها الناس رأس المال يسقيكم سم الأنتحار

يحقنكم بالسعار

لتأكلوا بعضكم

نيرون من تلة الأحتضار

ينظرالى روما منتشيا

وروما تأكلها النار

أيها الناس قسمكم رأس المال

الى مؤمنين وكفار

الى ماوراء السموات أشار

وحين اشرأبت للغيوب أعناقكم وتحولت نحوها الأنظار

خطف من امامكم الصحون والأفطار

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كوباني الآن

هي القبطان والربان

هي من يدير الدفة

هي الفلك

وحين بدأ الطوفان

دعت الأحياء للأبحار



نزار طالب

1-12-2014..



