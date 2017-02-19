

صورة من ملامح تاريخ البصرة

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5437 - 2017 / 2 / 19 - 12:19

المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات







جاءفي معجم البلدان لياقوت الحموي عن موقع الخريبة حيث حط ابن غزوان الرحال وهو موقع ابتنى فية المرزبان (من مرز حدود وبان حارس )بيت اتى عليه الزمن فخرب حين نزله عتبة بن غزوان اقام لنفسه ومن معه دورا من القصب والجريد واسمو ها الخريبة . الخريبة كان الفرس يسمونها وهشتآباذا اردشير (بهشت الجنة وآباد مدينة)دمرها المثنى الشيباني بغاراته عليها وعند الخريبة موقعة الجمل جرت وتقع على مجرى الفرات القديم الذي كان يصب بالبحر بعد ان يعود ليجتمع ممرا واحدا حيث قبل ذلك كان مئات الفروع تستشري في ارض واسعة تتخللها اشجار النخيل ،اما مصب شط العرب هو مجرى دجلة القديم وكان يسمى دجلة العوراء وعموم المنطقة كانت تدعى تردن او تردون من تردم اﻻرامية اي الباب وال د للاضافة ويم البحر او تردم ترعاباب وال د للاضافة ون من عدن اي الفردوس حيث كانت بﻻد الرافدين تسمى هكذا واليونانيون اسموها ديريدوتس من ديرا باب ايداتوتس مياه فتكون باب المياه .اما اﻻبلة فيقول د. جواد علي الطاهر في مفصل تاريخ العرب ص20من اوبولم ubulum وهي في اﻻكدية اسم قبيلة تقطن المنطقة وتتحكم بها هي u-bu-lu وانتصر عليها سرجون الثاني والبعض يرى صلةبينApologus وابلة،وغير بعيد عنها مدينة باب سﻻمي التي كانت ايام سنحاريب 696 ق.م وحدثت بثوق وخروق حيث خرمت سداد دجلة جنوب العمارة فساحت الامواه لتظهر البطائح يقول الحموي في معجم البلدان ص668* البطيحةبالفتح ثم الكسر وجمعهاالبطائح والبطيحة والبطحاء واحد وتبطح السيل اذا اتسع في الارض وبذلك سميت بطايح واسط لان المياه تبطحت فيها اي سالت واتسعت في الارض وهي واسعة بين واسط والبصرة وكانت قديما قرى عامرة متصلة والارض عامرة*

في البصرة عدد كبير من الانهار يقال اكثر من عشرين الف اغلبها على اسماء صحابة وتابعين وعلى اسم النهر سميت احياء ونواحي واقضية كالمعقل نسبة للمعقل بن سيار واكتسبت اسمها من الحجارة البيضاء رخوة او غليظة ﻻنها من المتناقضات يقول الطرماح:

و

مولغة تهوى جميعا كماهوى من النيق فوق البصرة المتطحطح

هنا يفهم انها الحجارة الصلبة، وكان ﻻبو جعفر المنصور مولى اقطعه نهرا واسمه مرزوق وعلى كنيته اسم نهر ابي الخصيب كما يقول الحموي وهكذا نهر العﻻء نسب الى العﻻء بن شريك الهذلي .كل الانهار تحيط بها البساتين وتجري بها مياه صالحة .اختلف في موقع الابلة من قال انها قرب قريةكوت الزين على شط العرب * دجلة العوراء* جنوبي ابي الخصيب مقابل المحمرة يفصلها جزيرة ام الخصاصيف ذكر ذلك الشيخ الجليل عبد القادر باش اعيان. اما موقع اﻻبلة نهر الخورة الحالي بالتالي هو في منطقة مناوي باشا. وثالث قال ان نهر اﻻبلة هو العشار التي عليه مدينة العشار وتقع شمال النهر ويؤكد ذكلك كوركيس عواد ويؤيده د. صالح العلي .يقول زكريابن محمد القزويني في اثار البﻻد واخبار العباد ص 286اﻻبلة كورة بالبصرةطيبةجدا نضرةاﻻشجارمتجاوبةاﻻطيار متدفقة الانهارمؤنقةالرياض والازهارﻻتقع الشمس على كثيرمن اراضيها ولاتبين القرى من خلال اشجارها. وقيل جنان لارض اربع ابلة البصرة وغوطة دمشق وصفد سمر قند وشعب بوان.في دراسة اكاديمية للدكتور المهندس احمد سوسة عن فيضانات العراق ﻻيتوافق مع ماقاله جورج رو ان الحمار تكون بعد 1870بعد فيضان عارم ونحن نذهب مع قول سوسة الخبير وما لدينا من دراسات عن غالب نظريات تكون العراق وتاريخة فنرى ان البطائح قديمة جدا. اللافت في البصرة كما هي قبلة في رونقها وطبيعتها هي مصيبة طامة في ما يصيبها وهو حال ما ترمز له بﻻد اوروك تعاني من صيهود في تموز حتى تشرين الاول والفيضان يكون ايام الحصاد عكس مصر التي فيضانها قبل الزرع والجفاف عند الحصاد فيكون نعمة ولدينا نقمة وهي حكمة من الله لنكون شعب جبار يبني السدود ويقيم الحدود ويحصن المدن . ورغم ذلك كان العراق عرضة للهجمات طوال تاريخة وتعرض الى اكثرمن اربعين احتلالا والثغر باب المياه والسﻻمة والفردوس حصرها الفرس ودمروها واحتلوها مرات وعندما كان القطركله تحت الاحتﻻل كانت هي منطقة الثغور امام البحر والصحراء وعندما اختطت المدينة القديمة في الخريبة موقع الزبير الحالي واذ تكاثر الجند واستتب الامر اقام عتبة سبعة دساكر قليل من البن والطوب وهو الطين الذي يتعرض للشمس ليجف ولا يفخر والغالب من الجريد والقصب وهما اثاث اجدادنا عبر التاريخ مع الصفصاف وفي عام14هجرية تعرضت لحريق هائل جاء على اغلبها ،وكان هناك بعد ذلك بيوت كبيرة منها دار نافع بن الحارث، والصحابي معقل بن يسار المزني. لما والي زياد بن ابيه البصرة ابتنى دار امارة من الطوب وكان كبير الا ان الحجاج الثقفي لما وليها خرب الدار ليزيل اثار من قبله واعاد بناء دار امارة جديد .لم يتح للبصرة كما للكوفة وطيسفون وبابل ونينوى ان تحكم جميع العراق ولكنها دائما كانت مركز الجنوب وكثير من الوسط وعموما كل البطائح تاريخيا تتبع البصرة من قرون موغلة وانهارهاالتي ﻻحصرلها جعلها ﻻتشبه غيرها من مدن العام بل يقال ان هندسة عمرانها استفادت منه البندقية وامستردام كم يذكر د. محمد طارق الكاتب وهو رجل ثقة .عند تخومها مع الصحراء كان يقام سوق كل عام للتبادل السلعي والتبارز بالاشعار انه المربد عكاظ البصرة . الكثير من بيوتات الاثرياء كانت ملاذ للشعراء والادباء والنحويين واهل اللغة وزعماء الاعراب عندما يحطوا الركاب لسبب او اخر في البصرة لم تضاههيها مدينة في اﻻسﻻم في سمعتها التجارية ولذلك اسباب لسنا فيها وهي عاصمة اللغة مع الكوفة قبل بناء بغداد وتفوقت وما ندرسه اليوم هو منجز اهل البصرة ومن كان كبار في الشعر كالفرزدق والبيان كالجاحظ والترجمة كابن المقفع صاحب كليلة ودمنة والخليل الفراهيدي صاحب العين وواضع اسس بحور الشعر والعروض .منها كان يبحر سندباد الف ليلة وليلة للعالم واليها يعود قبل ان يطرق درب بغداد .فيها كتب اخوان الصفا رسائلهم ومنهااصدرابن الهيثم مؤلفاته الرئيسية ومثله فعل الكندي المعلم اﻻول وقطنها الحسن البصري وكان له مجلس في جامعها القديم الذي اقام فيه الامام علي الصﻻة ايام الجمل ومن حلقته كان احد تﻻمذة اﻻمام الخامس من ال البيت وهو محمد الباقر *ع*ونقصد واصل بن عطاء الذي اعتزل حلقة البصري واقام لنفسة حلقة واطلق عليهم المعتزلة وبعدها انتقلوا الى بغداد وكان لهم شان في اثراء الفكر الكﻻمي والفلسفي اﻻسﻻمي وتسيدوا ايام المامون ونكبوا ايام المتوكل وسيدعليهم في السجن الحنابلة واوقعوا بهم التنكيل واحر قت كتبهم بعد مشكلة خلق القران .الذي مصرها ليس بانيها بل ابوموسى اﻻشعري وتسمى بالعراقين مع الكوفة . ومن وقائعهاالتي شائعة وتركت اثرا قول بعد خراب البصرة هو وقائع ثورة الزنج تحت قيادة علي بن محمد وسناتي عليها ولكن لنعرف ماذا تعني غير ما ذكر عن اسمها هناك من قال باصرا*من السريانية وتعني محل الاكواخ وكانت البحرين وقطر وكاظمة والاجزاء الشرقية من السعودية تابعة لها مع اﻻهواز الذي يحكمها خزاعل الكعبي واﻻنكليز هم من انتزعوا تلكم اﻻجزاء باتفاقات قديمة سرية في عام1889مع اﻻمراء الشيوخ الذين هي نصبتهم واتفاقات مع الشاه .

في البصرة جوامع عديدة ومراقد صحابة وتابعين واعﻻم ومسجدها القديم اول مسجد خارج المدينه ومكة ولما احترق اعاد بناءه عمر بن عبد العزيز.من الشرق شط العرب وابوالخصيب وغربها قضاء الزبير وجنوبها الزبيروابو الخصيب والفاو وشمالهاالقرنة وشط العرب وفي البصرة المدينة الثالثة في العراق وكان من الولايات الثﻻث ففيها قصور وشواراع عريضة مثل شارع اﻻستقﻻل والكويت والوطن والجزائروفيها فنادق راقية منها البصرة الدولي ومناوي باشا وشط العرب .فيها اسواق عامرة في العشار سوق السمك وسوق البصرة القديمة وخمسه ميل والحيانية والجمهورية وغيرها العديد واشتهرت بالشناشيل قصورها من كلمة ايرانية موقع الشاه اومطلته اومجلسه وفي البصرة جزيرة السندباد وسط شط العرب فيها اطﻻل منزل الاقنان ونهر بويب وجيكورالذي خلدت بقصائد السياب الذي ينتصب واقفا مطلاعلى شط العرب من شواهد البصرة وانجزه البصري نداء كاظم عام 1972في البصرة كان ابو الاسود واضع النحو ومحمد بن سيرين صاحب تفسير اﻻحلام والفاتح الكبير مسلم الباهلي وابو الهذيل العﻻف والمبرد والقاضي اياس بن معاوية وابن الهيثم والزاهدة رابعة العدوية ولثورة الزنج تاريخ سناتي .قبلها نقول ان مسرحية للشاعرالجميل معين بسيسو بنفس اﻻسم وان قصد فلسطين يقول:

التاريخ منشور على حبل الغسيل

من يملك ان يدفع حبة قمح او حفنة ملح

او خيطا في ابرة ..... ليتفرج

من يملك ان يدفع شيئافليتفرج

اوراق تصبغ اوراق تغسل

والرأس المقطوع

واوراق النقد الزائفة على حبل الغسيل

نلمح اشارة الى واقعة الطف ارث العراق

ويقول:

عبد الله بن محمد

انك كومبارس----كومبارس

من اعطاك ثياب القرن الثالث للهجرة

من اعطى لك صورة عبد الله بن محمد

ليس هنا دورلك

نحن هنا في القرن العشرين

ثورة الزنج وقائع خطيرة في تاريخ الدولة اﻻسﻻمية احتل صاحبها البصرة والبطائح وصاقب بغداد وشكل خطر عليها وهي قام بها المستضعف ضد اﻻقطاع والمتسلط وعاصمتهم محصنة منيعة هي المختارة كتب عنها احمد علبي فلم يوفق وتناولها الكثير وكانت الخلفية السلطوية خلف تقويمها انطلقت مابين255-270هجرية عمادها اﻻصلي عرب مهالبة ومن الهمدانيين والتحق بهم كل مظلوم وما اكثرهم حينهاقيل ان صاحبها بهبوذ *فارسي ولادليل كما قيل انه علويا وﻻدليل ولكن اكيد وفق دراستنا انه عربي وكانت اطروحة الماجستير للدكتور فيصل السامر خير ما وجدنا في كل كتب التاريخ موضوعيتاوعلميتناوجهد اكاديمي شاق ومنه غالب ما نستقي مع اخذ عن الطبري. صاحب الثورة شاعرفي بلاط الخليفة في سامراء وحضرلبغداد ووجد الترك يعيثون خرابا فتوجه للبحرين ودعى لنفسه منتحلا نسبا علويا ،ولكن البحارنة تنكروا له ولم تستقم نسبته فقصد البصرة وكان المهالبة في تمرد على سوء الاحوال حيث يعاملون كالقنانة في اوروبا القرون الوسطى .يعملون في المستنقعات ويجمعون الشرج وهو البعض يقول عنه السباخ وسواه يقول يقذف به البحر مثل الزبد وله خواص ملحية لاذعة تتفوق على الملح ولذلك يستخدم في الدباغة يكدس وينقل على البغال الى المدابغ ويعمل في جمعه الكثير .ليضمن علي بن محمد الزعامة تبنى المذهب الخارجي الذي يسمح لغير القريشي بالامامة كما ان ال البيت يفرضوا الوراثة بالبيت العلوي صريح النسب .اتخذ شعاره على راية خضراء وحمراء علوية خوارجية . نتوافق مع وجهة نظر د. محمد عمارة انها لاعﻻقة لها بالعقيدة بل لاغراض سلطوية وقد تحصل على مساحة واسعة جدا تشمل اﻻهواز وواسط والبطائح والبصرة فنجد الخليفة بعد ان ارسل الى اخيه ابى احمد الموفق لقيادة الجند وكانت بداية التمرد من ايام المتوكل وفي العام الرابع عشر للثورة استنجد بحاكم الشام لؤلؤمقابل مغريات واموال و التابع لطولون الذي اعلن خروجة عن طاعة بغداد في مصر وتسلط المماليك وكان جيشهم مدربا وقويا ومجهزا بالعتاد. صنف د. فيصل السامر من انظم للثورة الى 1/الشورجيون وفيهم عرب من المهالبة والهمدانين الذي يقول عنهم ماسينيون من العاملين بالشورج الملح من اللفظ الفارسي 2/القرماطيون وهم جنس من السودان يتعاملون في بلدانهم بالملح 3/الفراتيون وهم الزنج الذين سكنوا ارض الفرات من البصرة من زمن ليس بالقصير 4/الزنوج اﻻنقياء وهم الذين تم جلبهم حديثا ولم يتعلموا العربية بل لغة بلدانهم احباشا او من النوبين اوزنوج افريقيا . يقول صاحب الثورة:

لهف نفسي على قصورببغداد وما قد حوته من كل خاص

وخمور هناك تشرب جهرا ورجال على المعاصي حراص

لست ابن الفواطم الزهر ان لم اقحم الخيل تلك العراص

نلاحظ محاولة لربط نفسه باصل علوي .البطائح كانت تغطي غالب المنطقة من واسط الى البصرة، والفرات يصب في البحر مباشرة، ام دجلة فتخرج من موقعها الحالي عند القرنة وتسمى حين ذاك بالعوراءوهو مجرى شط العرب الان حيث تلتقي الفرات،البصرة حالها حال ماترمز له العراق ؛عانت في تاريخها الويلات الجسام والمظلم العظام ليس فقط لمحاصرة قوات ايران لها وقصفها بالمدفعية والايقاع تنكيلا باهلها واحتلالها بل تعرضها الى الغزاة والدهامة من الاعراب واخطرهم ال عبد الوهاب الذي اخذوا قسطهم من ارهاج الاطراف وسلب القوافل والتنكيل بهم ومن حكامها عانت الامرين ..









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