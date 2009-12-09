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عجباً وإعجاباً .. دونما تعجّبِ .!!


رائد عمر العيدروسي
الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 23:15
المحور: الادب والفن
    


عجباً وإعجاباً .. دونما تعجُّبِ .!!
رائد عمر العيدروسي
أخلدُ الى النومِ في ساعةٍ متأخرةٍ بعد منتصف الليل , " بعد الإنتهاء من عملية الكتابة والتصفح " , لكنني وقبل أنْ ينزل اوّلُ شعاعٍ منَ الشمس , وقبل صدور الأوامر العليا للفجرِ كي يبزُغْ , استيقظُ فجأةً ومبكّراً على نغمٍ بأيقاعٍ مُمَوسق لزقزقةِ العصافير , وهي تؤدّي طقوس ومراسم التسبيح للّهِ سبحانه وتعالى .
في نحو الساعةِ الرابعةِ من بعدِ ظهيرةِ كلّ يومٍ , استلقي على الوسادة حتى يسقطُ كتابٌ او مجلّةٌ من يدي , حتى يخطفني سلطان النوم , لكني وقبل نحو ساعتينِ من الوقت , اتباغتُ بأستيقاظٍ مفاجئ , على سمفونيّة التسبيح لجمهور الطيور او العصافير مرّةً اخرى .!
مملكةُ الطيور , وجمهورية العصافير الإشتراكية , افضلُ منّا جميعاً نحنُ بني آدم وبنات حوّاء , فأنهم لا يقتلون بعضهم البعض , ولا يمارسون عمليات الخطف , ولا يمتلكون انتحاريين او جهاديين . ولا توجد لديهم عمليةٌ سياسية , ولا احزاب دينية .!
وَسُئلتْ مشايخُ وعلماءُ العصافير عن عدمِ وجودِ الأحزاب الدينيةِ لديهم .! فأجابوا بالإجماعِ : -
.!!





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رائد عمر العيدروسي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد عمر العيدروسي - عجباً وإعجاباً .. دونما تعجّبِ .!!