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شوف العين


ميسون نعيم الرومي
الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 19:14
المحور: الادب والفن
    


شــوف العـيـن
ميسون نعيم الرومي

ليل الشعر ! ع المتنين – امطـَـرَّز نجم ع الجنبين
ليلو لمع .. مدري الماس – اتكحل الكحل شوف العين
اسهام اوتـِصـَـوّب لعيون
شچـَّـت اگليبي المفتون
صرت ابهواهه مجنون
بين الرصافه والكـَـرِخ – أنشـد وادور الصوبين
ليل الشعر ! ع المتنين
***
هاي السمه اتشع انجوم – خضـَّـر عـشب بيه الوان
مر الحلو ابـْـلـحـْـظـَـه ! سـِـحـِـر – لاهـو إنـس لاهـو جـان
عطر البنفسج قداح
گبله وصل .. منه اوفاح
بدر الدجى هل اولاح
غنت بلابل ع الشجر – والصوت هز الوجدان
خـَـمـْـري يالـونـك حرّاگ – طعم العسل ع الشفتين
اتكحل الكحل شوف العين
***
رنـَّـة حجل لوخلخال ؟ – أسْـمـَع نغم من ابعيد
مرَّت ابوسط الحلوات – شـَـعّ البدر بين الغيد
ويه السمر غصن البان
عاج اولمع حلوه اسنان
والضحكه موجة نهران
لـَـفـَّـت حرير اعله الخصر – رَسـّْـمـَـة الحنه بالإيد
مثل الگمر هل اوراح – اتنطرچ من سنتين
ليل الشعر ! ع المتنين
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شــــــباط / 2017
ســـــــــــــــتوكهولم





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ميسون نعيم الرومي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ميسون نعيم الرومي - شوف العين