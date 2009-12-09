التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ميسون نعيم الرومي - شوف العين
|
|
شوف العين
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
زنّوبَه العوبَه
- جانَه اشْباط !
- تجربتي مع الخطوط الجوية العراقية:-
- كتاب قرأته للأديب البروفسور (سامي موريه) عنوانه (بغداد حبيبت ...
- اوباما وترامب
- يالمشيت .. او يالمشيت
- يا وَيْحَهم
- وين انروح ؟
- ولدچ يَمَلْحَه ليش .. دَمْهم تِطَشَّر؟
- صَباح الخير
- سَنة اسباطَعَش
- فَطّومَه
- چنَّه ابطال انهز الدنيه
- بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان اهديها
- الى فيروز (جارة القمر)
- شارع الرشيد
- الثَوّرَه شَمْس اشموس
- عاشگ يغَنّي يا هوى
- شعر الدارمي (شعر الفرات الأوسط)- غزل البنات
- ياعِراق
المزيد.....
- العثور على الفيلم الوحيد الذي يظهر فيه مارسيل بروست - إيلاف ...
- جواد غلوم: لا صخب في سوق الصفّارين - إيلاف
- جلالة الملك في تعزية بوستة: نستشعر فداحة هذا الرزء
- نيويورك.. المغرب يقدم مقاربته في ملفات الاختفاء القسري والعد ...
- جداريات كتارا.. مضمون واحد وثقافات متعددة
- امحمد بوستة.. الحكمة الهادئة
- الراحل بوستة في البرلمان: شتان ما بين “زعامات” اليوم وقيادات ...
- تخليد اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية بالمغرب
- الخبرة الأمنية المغربية مدعوة للمساهمة في حماية الموسم السيا ...
- تمويل أممي لمكافحة الفساد بالمغرب
المزيد.....
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ميسون نعيم الرومي - شوف العين