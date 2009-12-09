

ميسون نعيم الرومي

الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 19:14

المحور: الادب والفن









شــوف العـيـن

ميسون نعيم الرومي



ليل الشعر ! ع المتنين – امطـَـرَّز نجم ع الجنبين

ليلو لمع .. مدري الماس – اتكحل الكحل شوف العين

اسهام اوتـِصـَـوّب لعيون

شچـَّـت اگليبي المفتون

صرت ابهواهه مجنون

بين الرصافه والكـَـرِخ – أنشـد وادور الصوبين

ليل الشعر ! ع المتنين

***

هاي السمه اتشع انجوم – خضـَّـر عـشب بيه الوان

مر الحلو ابـْـلـحـْـظـَـه ! سـِـحـِـر – لاهـو إنـس لاهـو جـان

عطر البنفسج قداح

گبله وصل .. منه اوفاح

بدر الدجى هل اولاح

غنت بلابل ع الشجر – والصوت هز الوجدان

خـَـمـْـري يالـونـك حرّاگ – طعم العسل ع الشفتين

اتكحل الكحل شوف العين

***

رنـَّـة حجل لوخلخال ؟ – أسْـمـَع نغم من ابعيد

مرَّت ابوسط الحلوات – شـَـعّ البدر بين الغيد

ويه السمر غصن البان

عاج اولمع حلوه اسنان

والضحكه موجة نهران

لـَـفـَّـت حرير اعله الخصر – رَسـّْـمـَـة الحنه بالإيد

مثل الگمر هل اوراح – اتنطرچ من سنتين

ليل الشعر ! ع المتنين

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شــــــباط / 2017

ســـــــــــــــتوكهولم