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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حمزه الجناحي - تصريح وزير الدفاع الامريكي جعجعة فارغة .
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تصريح وزير الدفاع الامريكي جعجعة فارغة .
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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حمزه الجناحي - تصريح وزير الدفاع الامريكي جعجعة فارغة .