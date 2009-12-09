أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سراب شكري العقيدي - لقاء عابر


اخر الافلام











المزيد.....

لقاء عابر


سراب شكري العقيدي
الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 08:59
المحور: الادب والفن
    



في مقهى على عبارة
بين لندن وباريس
تحت سماء رمادية
وبحر عابس
وهواء كالصقيع
وحبات مطر
تعزفُ همسَ
لحن بعيد....
وصدى صوت يائس
مطر ... مطر ...
أتعلمين أي حزن يبعث المطر *؟؟؟
التقتْ عيوننا
فازدحمَ الذهن
بألف سؤال
هل أعرفه ؟
هل أعرفها ؟
أين التقيته ؟
أين التقيتها ؟
ومتى كان ذاك ؟
ومتى كان ذاك ؟
وتاهتْ نظراتنا
بأبتسامة خجلى
وخطو مرتبك......
صحى على نداء الوصول
ونحيب المطر.....
وتهتَ وتهتُ بزحمة السفر
وبقتْ أسئلتنا معلقة
بين البحر والمطر ......

*من أنشودة المطر لبدر شاكر السياب





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سراب شكري العقيدي

إجمالي القراءات: 35,543
المقالات المنشورة: 32
- وشم
- ما أعذب هواك !
- أمضي بعيداً !
- مرايا الأمل
- أخضرَّ الخريف بك !
- غفتْ الشمس
- رعشة فجر
- الموت بات الاختيار
- أتعرف!
- لغة الدمع
- قبلة الصباح
- إلا الحب !
- نافذة قطار
- بائع كلام
- المسرح
- وعدني
- نورسة
- مسافات
- مرآتي
- كم يبكيني فراقك !

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- مكافحة الفساد تجمع المغرب بالأمم المتحدة
- سمير فريد أول ناقد عربي مكرم بالبرلينالي: الأنظمة تخشى السين ...
- نزار بركة يقدم رؤية أمل لانقاذ حزب الاستقلال
- بالفيديو.. وصول جلالة الملك لجمهورية غانا
- بوريطة: الزيارة الملكية لغانا ستعطي “مضمونا أكثر كثافة” للعل ...
- وفد من الأحزاب الاشتراكية الافريقية يشيد بعودة المغرب للاتحا ...
- السفير هلال يطلع مجلس الأمن حول الوضع بإفريقيا الوسطى
- من التمريض إلى صناعة العود.. قصة عشق
- فيلم -كارل ماركس الشاب- يستعرض أفكارا غيرت العالم
- بالصور: الملك يصل غانا

المزيد.....
كتب ودراسات
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سراب شكري العقيدي - لقاء عابر