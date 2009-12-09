

سراب شكري العقيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 08:59

المحور: الادب والفن











في مقهى على عبارة

بين لندن وباريس

تحت سماء رمادية

وبحر عابس

وهواء كالصقيع

وحبات مطر

تعزفُ همسَ

لحن بعيد....

وصدى صوت يائس

مطر ... مطر ...

أتعلمين أي حزن يبعث المطر *؟؟؟

التقتْ عيوننا

فازدحمَ الذهن

بألف سؤال

هل أعرفه ؟

هل أعرفها ؟

أين التقيته ؟

أين التقيتها ؟

ومتى كان ذاك ؟

ومتى كان ذاك ؟

وتاهتْ نظراتنا

بأبتسامة خجلى

وخطو مرتبك......

صحى على نداء الوصول

ونحيب المطر.....

وتهتَ وتهتُ بزحمة السفر

وبقتْ أسئلتنا معلقة

بين البحر والمطر ......



*من أنشودة المطر لبدر شاكر السياب