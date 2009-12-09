

وهبي الحسيني

الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 00:33

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









طرق اعادة الشغف لتحقيق السعادة



الشغف هو الرغبة القوية لأحداث فارق في حياة

الانسان ويبذل كل ما وسعه لتحقيقه وانه نابع من القلب مرتبط بالعاطفة فالقيام بالعمل الذي يشعر بالسعادة ويهمك يولد شعور اكبر بالثقة وتحمل بعض المخاطر والاستمتاع بكل لحظة .

وان طرق اعادة الشغف هي :-

1- اجعل افكارك تتناغم مع طاقة الكون مما يشعرك بالإثارة والعيش بشغف.

2- انظر الى كل لحظة وتجربة بوصفها تجارب ولحظات جديدة فتستمتع بكل شئ جديد فتتعلم وتساعدك على اعادة الشغف .

3- ابتعد عن الاعذار في قصورك في الحياة واخرج من منطقة الراحة لانها تجمد الجسد والفكر بابتعادك عن المجتمع فالحركة والاتصال بالمجتمع تجعلك تستمتع وتعيش بشغف .

4- الشعور بالرهبة والدهشة والحيرة فالمعجزات في الطبيعة تشعرك ببهجة الحياة حينما تبقى قناعتنا مع الكون فتعيش في حالة الهام لتغمرك حماسة مشتعلة .

5- العطاء خطوة أولى عظيمة عن طريق إيجاد الشغف يرسل دفقات من السعادة للجسد.

6- كسب ثقافة جديدةوافكار واراء مختلفة وقناعات ووجهات نظر من خلال التعرف على أشخاص جدد ومن الاطلاع وتصفح الإنترنيت تلهب حماسك وتعززها وهذا يعيد لك شغفك .

7- خلق الهدف يولد الحماس لديك دوما فالعمل على تحقيقه يخلق الشغف .

8- ثق بنفسك فالشجاعة والثقة بقدراتك يخلق الاستمتاع والشغف .

9- التامل الصامت مغذي للشغف ليبقى على قيد الحياة .