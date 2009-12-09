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الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - علي فاهم - عماد أني اعشق ولكنكم جاهلون


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عماد أني اعشق ولكنكم جاهلون


علي فاهم
الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 23:32
المحور: كتابات ساخرة
    


كتب عماد جاسم مقالة نشرها في موقع الحزب الشيوعي عنوانها (هل من الخطيئة أن نحب ) ابتدئها بـ (مذ تعرفت مسامعنا على غناء العشق , وتبادلنا نظرات الاستحسان مع بنت الجيران..) ليصف لنا رؤيته لعيد الحب سائلا المعارضين للاحتفال به (بأي ذريعة يحرّمون الحب واعياده؟ وبأي نصوص يسترشدون في تحريم الوئام ولذة الهيام ؟؟) متهما اياهم بانهم لم يذوقوا لذة الحب !!
لا يا عماد نحن مع الحب و لا نستطيع العيش بدونه بل ان حبنا يكلفنا حياتنا ونعطيها ونحن سعداء والحشد شاهد عندما نعشق ماذا نفعل أم أن مثل هذا الحب ليس بحب حسب رأيكم ؟
عشقنا الله لأننا لمسنا لذة حبه ورأفته بنا ورحمته علينا وكرمه لنا
عشقنا الحسين ونحن لم نره او نلتقي به ليجذبنا جماله او وسامته ولكننا عشقناه لأننا وجدنا فيه المباديء والقيم التي نبحث عنها في كتب التاريخ
عشقنا علي ابن ابي طالب لأننا وجدنا فيه الرجولة والشجاعة والقرب من الفقراء والعدالة في الحكم
عشقنا امهاتنا وطيبة قلوبهن وحنيتهن وكلمة (يمة من تطلع من حلوكهن تسوة ) كل عارضات الاجساد التي تتغنج بحبهن ،
نحن نعشق زوجاتنا وبناتنا وأطفالنا حتى اننا لانرضى ان يمسهن احد بسوء بل أن غيرتنا عليهم تتعدى الوصف فلا نقبل ان يمس طرفهم اي شخص
أما بنات جيراننا فهن أخوات لنا وامهات لنا وبنات لنا نكن لهن الاحترام ونغض نظرنا عنهن كما نريده لبناتنا واخواتنا ونحفظ جارنا في غيابه
هكذا ربانا ديننا وأبائنا وامهاتنا
أما حبكم الذي تروجون وتريدون ان ينتشر فهو الزنا وهو خطيئة في قياسات الخالق ومن يؤمن بشريعته وان كنت لاتؤمن بشريعة من خلقك فلتكن غيوراً فهل تقبل لي ان التقي بابنتك في السر بعيداُ عن أعينكم بعنوان اني احبها ؟؟؟ لست ضد الحب يا عماد ولكني ضد الفسق والفجور الذي ينهك الشباب ويجعلهم لا ينظرون الا تحت او بين اقدامهم ويشغلهم عن رسالتهم التي ارادها الله لهم والتي هي خلافة الارض،
لستَ أشد فسقاً واباحية من عادل أمام الذي لم يبخل بنشر الرذيلة والفسق والمجون بأفلامه ويدعو الى التحرر والحرية وفي كل فلم لديه فيها مشاهد التقبيل والاثارة ولكن عندما سأل عن السماح لابنته بتمثيل مشهد تقبيل رفض بشدة !!!
حبكم ليس بحب وأنما هو سفاح وأطلاق الشهوات بلا حدود أما إن كنت تقبله لابنتك فلا كلام لي مع الديوث أعاذنا الله من الزنا ومن دعواتكم ومن وساوس الشيطان





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علي فاهم

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الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - علي فاهم - عماد أني اعشق ولكنكم جاهلون