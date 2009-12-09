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عطب في الذاكرة


سعد سوسه
الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 22:14
المحور: الادب والفن
    


" كل كذبة تتضمن 80 % صدق "
رغم اني اشكو من عطب دائم في ذاكرتي .. لكنك وشمت ذاكرتي باحزانك بقلقك ، صعب ان انسى اني موشوم بآلمك بكراهيتك ... لي . كنت احمقا حين بحثت عن الكمال فيك .
كنت اامل ان ارد لك دينا في جسدي ، فرحاَ دائما في حظورك ... ذكرى طيبة . لكنك تاتين بكل الالم والطغيان والقلق ، تلغين اشياؤك الجميلة ، تقتلين فرحي ، تمسحين ذاكرتي وتصبين اللعنات . ثم ترحلين سيدتي من يوشم بشيء هو حتما يعاني الالم الوشم ثم ينسى الالم ويعاني الوشم ذاته لأنه اصبح جزا منه ...
سيدتي
............................ سيدتي
................................................. سيدتي .
كان وشمك فرحاَ ، لذة ، اصبع غزير القلق والالم ... لايشفيه الا ... البتر .





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سعد سوسه

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد سوسه - عطب في الذاكرة