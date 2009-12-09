

سعد سوسه

الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 22:14

المحور: الادب والفن









" كل كذبة تتضمن 80 % صدق "

رغم اني اشكو من عطب دائم في ذاكرتي .. لكنك وشمت ذاكرتي باحزانك بقلقك ، صعب ان انسى اني موشوم بآلمك بكراهيتك ... لي . كنت احمقا حين بحثت عن الكمال فيك .

كنت اامل ان ارد لك دينا في جسدي ، فرحاَ دائما في حظورك ... ذكرى طيبة . لكنك تاتين بكل الالم والطغيان والقلق ، تلغين اشياؤك الجميلة ، تقتلين فرحي ، تمسحين ذاكرتي وتصبين اللعنات . ثم ترحلين سيدتي من يوشم بشيء هو حتما يعاني الالم الوشم ثم ينسى الالم ويعاني الوشم ذاته لأنه اصبح جزا منه ...

سيدتي

............................ سيدتي

................................................. سيدتي .

كان وشمك فرحاَ ، لذة ، اصبع غزير القلق والالم ... لايشفيه الا ... البتر .