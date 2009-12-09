

دلال الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 15:07

المحور: الادب والفن









خذوا مدائن الكنوز كلّها ..

لم يأْتِ الغريب ، فُجأَةً

لِأُضفّر فصول الآهات

و لا خِلسةً ، رَقَصَتْ

عنادل الغوايات ..

لم يأتِ الذهول يوماً

قيد انحناءة الشمعة

في أَروقة الرمال

و قَيد أَنْمُلة الهيهاتً ..

لَيستْ نهايةَ الكونِ ،

إِن لم يعُد الغريب

لكان بإمكاني..؟

أن أُلملم وريقات عجوز

و أُخبأها حِكاية

بِأَكُف الياسمين

لِيوم المرايا

لِيوم هطول القبلات...

ما ذنب البجع ؟

حين يُعلِّقني

حيثُ تكمُن أَلحان الفقير

أو تحت سلة اللوتس

لِأَنتشر نِثاراً و أَتبدّدُ ..

على كعوب النوافير

و حواف التلاشي

حيثُ قال يوماً : نعم !

لَقدْ أَحَبّنّي ..

فخذوا مدائن الكنوز كلّها

أُحبُّهُ ..