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خذوا مدائن الكنوز كلّها ..


دلال الساحلي
الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 15:07
المحور: الادب والفن
    


خذوا مدائن الكنوز كلّها ..
لم يأْتِ الغريب ، فُجأَةً
لِأُضفّر فصول الآهات
و لا خِلسةً ، رَقَصَتْ
عنادل الغوايات ..
لم يأتِ الذهول يوماً
قيد انحناءة الشمعة
في أَروقة الرمال
و قَيد أَنْمُلة الهيهاتً ..
لَيستْ نهايةَ الكونِ ،
إِن لم يعُد الغريب
لكان بإمكاني..؟
أن أُلملم وريقات عجوز
و أُخبأها حِكاية
بِأَكُف الياسمين
لِيوم المرايا
لِيوم هطول القبلات...
ما ذنب البجع ؟
حين يُعلِّقني
حيثُ تكمُن أَلحان الفقير
أو تحت سلة اللوتس
لِأَنتشر نِثاراً و أَتبدّدُ ..
على كعوب النوافير
و حواف التلاشي
حيثُ قال يوماً : نعم !
لَقدْ أَحَبّنّي ..
فخذوا مدائن الكنوز كلّها
أُحبُّهُ ..





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دلال الساحلي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - دلال الساحلي - خذوا مدائن الكنوز كلّها ..