

دلال الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 09:25

المحور: الادب والفن









للأغاني فمي ،

لا لِلبرايا ..

يدي بيده ، كيف أُعاتب مسيرة

عشب أخضرٍ

الى النهر ،

بإسم قَطيعِ الحَكايا ..

يدي بيده ، مزايا بحّة

تقرأ الغواية ..

و ما الرواية الّا :

" تمويه يُشبِق حنجرتي "

فَلِما أَلوم ريف المشوار

و غَشْي السراج ؟؟

أِذ أغادرُ الشُّجُبِ

و شَجنِ السُحبِ ...

رغم أمواجه

حتى آخر الزبد ..