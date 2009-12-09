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للأغاني فمي ...


دلال الساحلي
الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 09:25
المحور: الادب والفن
    


للأغاني فمي ،
لا لِلبرايا ..
يدي بيده ، كيف أُعاتب مسيرة
عشب أخضرٍ
الى النهر ،
بإسم قَطيعِ الحَكايا ..
يدي بيده ، مزايا بحّة
تقرأ الغواية ..
و ما الرواية الّا :
" تمويه يُشبِق حنجرتي "
فَلِما أَلوم ريف المشوار
و غَشْي السراج ؟؟
أِذ أغادرُ الشُّجُبِ
و شَجنِ السُحبِ ...
رغم أمواجه
حتى آخر الزبد ..





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دلال الساحلي

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