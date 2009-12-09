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حكاية قواد


سامر زيبر
الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 15:59
المحور: كتابات ساخرة
    


حكاية قواد ...

تعتبر مهنة القواد من اقدم المهن في تاريخ البشرية واكثرها ربحا واقلها تكلفة ... حكايتي عن شخص اسمه ميم كان يحب النساء كسول لا يعرف مهنة معينة يقتات منها .. مرت السنين وصادف ان عمل مع تاجرة ناجحة تكبره في العمر وربما عقلا ايضا ... فقرر الزواج منها لينعم بكل اموالها ... بعد ان توفت دجاجة البيض الذهبي ، حزن كثيرا وخاف على مستقبله والعودة الى الجوع بعد ان اغناه الله بزوجة بعد ان كان عائلا ... من هنا جاءت فكرة ان يقوم بتكوين عصابة للسطو المسلح على القرى المجاورة ... لهذا السبب كان عليه ان يجمع الرجال ويعطيهم السلاح ويحلفوا بالولاء والبراء له لا سواه ... اعطاهم مايريدون اموال السطو المسلح ... وبكل فخر كانت حصة الاسد من نصيبه ... مرت السنين وبداء الرفاق بالتذمر بد ان اغتنوا من اموال السطو المسلح ... ادرك ميم بذكاءه الحاد ما يريدون فقام بأقناعهم بسبي النساء واستعباد البشر مع كل قرية يسطون عليها ... من هنا جاءته فكرة ان يكون قواد المنطقة ... اعجبته الفكرة كثيرا وبالطبع اعجبت رفاق الدرب الطويل والكفاح المسلح ... واصبح ميم استشاري القوادين في سائر جزيرة المعيز والكل يهابه ويقدم له الولاء والطاعة من الهداية ومن الأموال ولم تكن تخلو من نساء ايضا ... بعد كل هذا بداء رفاقه بالتذمر ايضا وقالوا الان نحن نملك كل شيء العبيد والنساء والاموال ماذا سنتفيد من كل هذا بعد موتنا ... هنا جاءت فكرة القوادة بعد الموت ... اقنع شيخ القبيلة ميم رفاقه انكل ما يملكون من اموال ونساء وخمر وغلمان ستذهب معهم حتى بعد موتهم ... من هنا بداءت فكرة اصدار كتب تتحدث فائدة القواد بعد الممات ... في هذه الاثناء قرر فريق من المنظومة الحزبية الخروج عن طاعة الوالي وتاسيس فرع جديد في مناطق اخرى ... فجائهم الرد الصاعق في كيفية التخلص من الخونة و المتخاذلين ... القتل والصلب كان جزاء كل من يخرج عن هذه المنظومة ... من هنا جاءت فكرة ان الارهاب يفتح للرزق باب ... اننشر الخبر في كل ارجاء المعمورة والكل بداء يتكلم عن انتصاراته في نشر القوادة في كل البلدان التي يدخلها ... وكما نعرف ان التاريخ يكتبه المنتصرون ... من هنا جاءت فكرة كتابة " كتاب الاحزاب في شرح القوادة والارهاب " . استمرت حكاية القواد والارهاب الى يومنا هذا فهو بطل قومي بعين اتباعه اما حكايتي فهي توضح وجهة نظر القرى المجاورة عن هذا القواد.
تنويه ... هذه القصة خيالية ولا تمت للواقع باي صلة





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سامر زيبر

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