أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الثورات والانتفاضات الجماهيرية - مهند نجم البدري - شبابا خرج بعلم بلاده ليعود مكفننا به(السلمية والدم)


اخر الافلام











المزيد.....

شبابا خرج بعلم بلاده ليعود مكفننا به(السلمية والدم)


مهند نجم البدري
الحوار المتمدن-العدد: 5430 - 2017 / 2 / 12 - 01:03
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    


ماحصل اليوم في بغداد كان امر جلل فقد استشهد واصيب عشرات المتظاهرين نتيجة تعرضهم للرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع ، وبكل بساطة أعلنت القوات الامنيه عن “سيطرتها بالكامل على أعمال الشغب التي جرت في ساحة التحرير ولم تستحي ان تصف ذلك بتحرير ساحة التحرير ممن وصفتهم بالعناصر المندسة الذين استغلوا انشغال القوات الامنية بمعارك إكمال تحرير الموصل لتخترق موسسات الدولة وتحدث فوضى”. !!!!!!! وليكمل الفيلم وتحبك الرواية تم اعلان عن سقوط قذائف على المنطقة الخضراء مساء الْيَوْمَ ، نعم لقد وصفوا من خرجوا من العراقين المطالبين بحقوقهم بالمندسين والمخربين واصحاب اجندات خارجية لانهم خرجوا يطلبون حقوقهم وان كان الثمن دمائهم.


سنوات عجاف... حمل فيها المتظاهرون التايد لاصلاح والمطالبة بسلمية كي يحقق العبادي وعوده ،سنوات جاع فيها الفقراء فوق جوعهم, و أزدادوا فقراً, واخرها شبابنا ينزفون دما ويزفون شهداء من اجل سليمة تظاهرات .التي اقسموا ان يستمروا عليها بدماء اخوانهم ..لانهم ليسوا مندسين ومخربين بل هم امل هذه البلاد ونبراس حياتها،فإما ان يرفعوا العلم شامخا أو ان يلفوا به ويزفوا شهداء.

ان من حقوق الشهيد والجريح اليوم من ابنائنا أكثر من حق يتعين الوفاء به،شرعيٱ فحقه في القصاص واجب ، وذلك ليس حقاً له فحسب، ولكنه حق للمجتمع أيضاً الذي خرج الشهيد دفاعاً عنه وضحى بحياته فداء له، إلى جانب أن ذلك الحساب ضروري لردع الذي ينتهكون حقوق الخلق ويهدرون حقهم في الحياة، ولأهله حقان، حق في التعويض عن فقده، سمه ديةّ إن شئت،وحق في رعاية أسرته سواء كان يعولها أو كانت قد علقت آمالها عليه، وهذه الرعاية تتراوح بين المعاش الشهري وتدبير السكن أو نحو ذلك، وقبول التعويض أو الدية لا يسقط الحق في المساءلة والمحاكمة، لأن الدية حق الشهيد وأسرته والمحاكمة حق المجتمع الذي لا يستطيع أحد أن يتنازل عنه.

حق شباب اليوم الذين نزفو دما في التمجيد والتكريم، ذلك أننا اعتدنا أن نمجد الأعلام ونخلد ذكراهم، وذلك حق لهم لا ريب، إلا أنه من الإنصاف أيضاً أن نخلد ذكرى بسطاء الناس الذين تركوا بصماتهم في في هذه الايام العصيبة التي اصبح فيها قول الحق ثمنه الدم .

ان ماقمت به القوات الامنية الممثلة لحكومة القزم العبادي استبداد بكل معنى الكلمة والاستبداد بكل تنويعاته مدمر ومنتج للفساد لكن ابشعه ذلك الذي يصل الى درجة الولوغ والسباحة في دم الناس والشعب والابرياء. هذا النوع من الاستبداد لا ينتج كل انواع الفساد وحسب, لكن والاخطر من ذلك كله ينتج ايضا ثقافة الدم ويؤصلها ويجذرها في المجتمع. يحدث ذلك عبر تنمية غرائز الثأر والانتقام ومراكمة الحقد والكراهية. تصبح الكراهيات بين شرائح الشعب والنظام هي اوسمة شرف داخل كل دائرة معادية للاخرى، وتصبح "الكراهية مديحا".





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
مهند نجم البدري

إجمالي القراءات: 181,824
المقالات المنشورة: 131
- بالحرف الواحد (يفوتك من مشعان صدق كثير)!!!!
- عذرا- بكر الجنابي فأنت مجرد مواطن عراقي!!!!
- - حرامي البيت ما ينحمي منه - الصدر ،جميلة ،سامراء نموذجا !!!
- المليشات الارهابيه تكمم صوت الحق (افراح شوقي).
- إرهاب حزب الدعوة
- في زمن عديلة ...حتى الملائكه حرقت !!!
- حدث في مثل هذا اليوم ( 2 - اب ).
- شهرزاد والعبادي
- وقفة مع هجمات الارهاب في المانيا وفرنسا .
- 24تموز ذكرى ابتلاع داعش للنبي يونس
- لماذا داعش يضرب في كل مكان اﻻ ايران !!!!
- في ذكرى 10 حزيران يوم النكسة الاسود .
- ودعا الطفلة زينب شهيدة الفقر والاهمال .
- سلمية وبالدم .
- عن تفجيرات اليوم اسالوا حرامي البيت !!!!!!
- القنفة - 69 !!!!!!
- القنفة - 69 !!!!
- برلمان القرود. !!!!
- !!!! اعتصام الفنكوش !!!!!
- وثيقة (شرف) في زمن العهر السياسي !!!!!!

المزيد.....


وكالة أنباء اليسار
- أحمد بيان// زمن تحطيم الأصنام السياسية بالمغرب
- شهداء وجرحى في صفوف المتظاهرين السلميين
- ضريح كاسترو المتقشف يجذب الزوار من أنحاء العالم
- تصريح المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي : ندين العنف ضد ا ...
- #الشهيد_محمد_معروف_درويش_قائد_المجموعة
- #الشهيدة_يسرى_فياض_اسماعيل
- #الشهيد_علي_فارس_سليمان
- تحية للشهيدة يسرى فياض إسماعيل بالذكرى السابعة والعشرين لاست ...
- بيان حزب الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لإ ...
- 15 ألف متظاهر في فرنسا يطالبون أنقرة بالإفراج عن أوجلان

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب الربيع العربي بين نقد الفكرة ونقد المفردة / محمد علي مقلد
- الربيع العربي المزعوم / الحزب الشيوعي الثوري - مصر
- قلب العالم العربى والثورات ومواجهة الإمبريالية / محمد حسن خليل
- أزمة السلطة للأناركي النقابي الروسي الكسندر شابيرو - 1917 / مازن كم الماز
- تقريرعن الأوضاع الحالية لفلاحى الإصلاح الزراعى بمركزى الرحما ... / بشير صقر
- ثورات الشرق الاوسط - الاسباب والنتائج والدروس / رياض السندي
- بعض ما تطرق إليه كتاب الفقراء الجدد للباحث الاقتصادي حسن الر ... / حسن عطا الرضيع
- ثورة 14 تموز بين أنصارها وخصومها / جاسم الحلوائي
- مصر، كفاح عمالي قوي ، وارث يساري مشوه. / بن حلمي حاليم
- تونس : الانتفاضة والثورة / فريد العليبي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الثورات والانتفاضات الجماهيرية - مهند نجم البدري - شبابا خرج بعلم بلاده ليعود مكفننا به(السلمية والدم)