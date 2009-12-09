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الله وياك علاوي


محمد الرديني
الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 10:28
المحور: كتابات ساخرة
    


اصدر مجلس محافظة بابل بيانا مطولا باعتباره رئيس مجلس المحافظات الايرانية تضمن كافة الاحتياجات والتطلعات التي يحتلجها المواطن في هذه الايام مع الاخبار الحديثة جدا.
وجاء في البيان الذي تلاه الناطق الرسمي باسم المجلس مايلي:
ايها الاخوان الاشداء
ايتها الاخوات الشديدات
انقل لكم سعادة وغبطة كافة اعضاء مجلس المحافظة على تحقيق الاهداف النبيلة التي بذل فيها الغالي والرخيص ، وهذه السعادة تضمنت:
• القضاء المبرم والذي ما بعده اي ابرام على رجال داعش ونسائه ولم يعد اي داعشي يتجول في الساحلين الايمن والايسر من الموصل ولانكتمكم بان قواتنا ستلاحقهم الى الرقة السورية وتفخيخ بيوتهم في حلب الشهباء بعد ان نجد مكانا آمنا للاسر المتضررة ونعلمكم ايضا ان هذه الاجراءات ماهي الا وقتية اذ سننطلق من هناك الى القدس ونرمي اليهود في البحر حتى تعود فلسطين الى اهلها.
• استطعنا تخفيض نسبة الفقر في العراق من ٧٠٪‏ الى١٪‏ وهذا الواحد غير موجود لخلل فني في تقنية المعلومات.
• استطعنا وبجهود مضنية ايجاد العرسان المناسبين لاخواتنا الارامل وبنينا القاعات المناسبة لاقامة الحفلات بعيدا عن اعين العلمانيين الذين يصرون على استغلال مناسبة يوم الحب لاقامة هذه الحفلات.
• خصصنا شرطة تراقب الشوارع العامة للحد من عدد الاطفال الذين يبيعون "الحب الابيض والباسورك والنفاخات " وتغريم اولياء الامور اذا سمحوا لاولادهم بهذا النشاط وتشجيعهم للتسجيل في المدارس التي انشئت لتعليم الاطفال وحثهم على طلب العلم من مدارس الطين حتى حدود الصين.
• ومن ضمن خطة القضاء على السرقات والفساد الاداري والمالي فقد آلينا على انفسنا ان نناضل نضالا مريرا للقضاء على هذه الظاهرة واستطعنا بفضل الله وتعاون الجهات المختصة الى زج الآف المتهمين من كلا الجنسين في زنزانات بنيت لهم مسبقا ولم يبق لدينا الا بعض الهوامير ونحن بانتظار الاوامر للقضاءعليهم.
• استطعنا حفر مئات الانفاق في الشوارع العامة لتسهيل مرور المواطنين عبرها اثناء سقوط الامطار.
• نبهنا على وسائل الاعلام كافة تحري الدقة في نشرالاخبار خصوصا فيما يتعلق الامر بنشاط المسؤولين في المحافظات الجنوبية والغربية.
• استطاعت الاجهزة الامنية المختصة من مطاردة لصوص البطاقات التموينية والتقاعدية والقبض عليهم ولم تسجل هيئة النزاهة مشكورة اي سرقة بعد ذلك.
• قدمنّا اكثر من ٢٠٠ شخص الى القضاء بتهمة سرقة اموال النازحين وبطانياتهم ومخداتهم.
• منعنا بيع الخرفان وسندات تمليك الاراضي الفضائية الا باذن خاص من وزير الداخلية.
• اصدار عفو عام لجميع الذين استولوا على القصورالرئاسية والمباني الحكومية الاخرى وبدء مراقبة المتجاوزين بعد هذا القرار.
• حددنا سيارة مصفحة واحدة لكل وزير ونائب بدلا من٧ سيارات كما يحدث في السابق مع تقليص عدد الحمايات من ١٢٠٠ رجل الى ٤ فقط بينهم ممن يجيدون السباق والركض السريع وراء السيارات المخفية زجاجها.
• استطعنا حماية نهر دجلة من التلوث بعد ان تم توزيع برميل "زبالة" عدد٢ لكل مواطن ماعدا مواطني كردستان.
• اصدرنا بيانات تحذير من متابعة برامج بعض القنوات التي تتعامل مع اصحاب العمائم دون سن الاربعين وتغريم كل قناة ٢٠ دفترا في حالة تكرار ذلك.
• تشكيل لجنة نزاهة للاشراف على اموال العتبات المقدسة ومراقبة اسلوب صرفها بعد ان وصلتنا معلومات استخبارية بوجود تلاعب فيها.
• منعنا شركة "جيتكس" البريطانية من الاستمرار في بناء مطار كربلاء الدولي لعدم اقتناع "سواق"الطائرات من الهبوط فيه بسبب عدم وجود مدرجات للاقلاع والهبوط.
• لم يبق لدينا الا معضلة واحدة لم تفلح في حلها اجتماعاتنا المتكررة وهي صعوبة تغيير نغمة بائعي قناني الغاز من النغمة الحالية الى اختيار نشيد من اناشيد الحشد الشعبي ولكننا سنعمل على تلافي هذا الخطأ غير المقصود.
• والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.





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محمد الرديني

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