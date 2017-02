محمود سلامة محمود الهايشة

• موقع الجمهورية أونلاين: تطعيم بالبطاطس، بقلم محمود سلامة الهايشة، الأربعاء 1 فبراير 2017



• تبسيط العلوم هي خطوة أولى لنقل الأفكار العلمية المتخصصة، ليس فقط لعموم الناس، ولكن كذلك لرجال الاقتصاد والسياسة حينما يحتاجون لاتخاذ قرار اقتصادي، سياسي، عسكري، ما مرتبط بالعلوم؛ لذلك، فالقضية تحظى بأهمية جوهرية!



• الكاتب والمحاضر والمفكر والمدرب والطبيب الدكتور/ عطا بركات – بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 48، يوم الثلاثاء 7 فبراير 2017، من 2-4 مساء.



• الحضور والمشاركة والتغطية لمهرجان اليونسكو- أنا والماء- بمدارس الدلتا الدولية للغات بالمنصورة، طلخا – الأربعاء 8 فبراير 2017.



• موقع ورقة : مثول المسدسات أمام المقام السندسي!! .. بقلم محمود سلامة الهايشة ، الأحد 29 يناير 2017



• العم ابراهيم رضوان والشاعر اشرف عبد العزيز و « مسدسات » تجربة جديدة، قناة جريدة أسرار الأسبوع: https://www.youtube.com/watch?v=N2l3J-9jMUM



• الحوار المتمدن: مُسدسات للغنم وأخرى للراعي والمرعى!!.. بقلم محمود سلامة الهايشة، العدد 5423، الأحد 5 فبراير 2017



• موقع الجمهورية أونلاين: مُسدسات للغنم وأخرى للراعي والمرعى!!.. بقلم محمود سلامة الهايشة ، الأحد 5 فبراير 2017



• هندسة الانتباه: مُسدسات للغنم وأخرى للراعي والمرعى!!.. بقلم محمود سلامة الهايشة ، http://kenanaonline.com/posts/912321



• بالعلم تحيا الأمم: مُسدسات للغنم وأخرى للراعي والمرعى!!.. بقلم محمود سلامة الهايشة ، http://elhaisha.blogspot.com.eg/2017/02/blog-post_41.html



• موقع ديوان العرب: مُسدسات للغنم وأخرى للراعي والمرعى!!.. بقلم محمود سلامة الهايشة ، الاثنين 6 فبراير 2017: http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=46139



• محمود سلامة الهايشة: الكتابة العفوية والطازجة في رواية "آدم يهبط مرتين" لـ حسام خلف الله، دراسة نقدية، مجلة صفصافة، إقليم القناة وسيناء الثقافي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، العدد العشرون، 2016.



• موقع ديوان العرب: رواية "آدم يهبط مرتين".. بقلم محمود سلامة الهايشة، الاثنين 23 يناير2017: http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=45983





رحلة في عقول الشباب مع نهرو أبو الخير بنادي أدب قصر ثقافة المنصورة



استضاف نادي أدب قصر ثقافة المنصورة برئاسة الشاعر/ فتحى البريشي، الكاتب والمفكر السياسي والاقتصادي المعروف د.نهرو أبوالخير، في لقاء أدبي فكري ثقافي مهم، جاءت الأمسية تحت عنون " رحلة في عقول الشباب " ، ضمن سلسلة المحاضرات واللقاءات الدورية للنادي، وسط حضور من أعضاء النادي العاملين والمنتسبين ورواده والمواهب الشابة، وقد أدار اللقاء والامسية الشعرية الأديب / محمود سلامة الهايشة - سكرتير النادي، وذلك من الساعة الخامسة وحتى الثامنة من مساء الأحد 29 يناير 2017.



وتعليقا على ما جاء من أفكار وآراء بأبيات وقصائد الشعراء والتي ألقيت داخل الندوة، جاءت آراء وأفكار "نهرو أبو الخير" السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتسمت الأمسية بأن اتخذت من السعر أرضية تم البناء والتأسيس عليها، فامتزج الحديث بين الشعر والنقد والثقافة.



أقيم اللقاء تحت رعاية أ.محمد مرعي - رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، أ.عاطف عميرة - مدير عام فرع ثقافة الدقهلية ، وتحت ريادة أ.أسامة حمدي - مدير قصر ثقافة المنصورة.



حضر اللقاء الشاعر/ حسن ابو عرب البهلول (قصيدة "سفينة الحب")، الشاعر/ عبدالرحمن محمود حمزة (قصيدة "في العلاء المستقر")، الشاعر/ السيد الخياري (قصيدتين عامية وفصحى)، الشاعر/ محمد شلبي (قصيدة "طرطور")، الشاعر/هشام الألفي، الشاعر/ علي فوزي (قصيدة "أنا مش راجع")، الكاتب/ مصطفى صلاح المحمدي (قصيدة "حد السيف")، الشاعر/ أحمد خميس غلوش (رباعيات)، الشاعر/ أحمد سعد، الكاتبة/ تحية ياسين عنتر (وقد قرأت قصتان الأولى بعنوان "القطار" والثانية "حمدان بائع المصائد")، الكاتبة/ أنوار إبراهيم، الشاعر/ محمد علي (قصيدة "مريض نفسي")، الشاعر/أحمد سعد أحمد (قصيدة "الأم")، المنشد/ أحمد محمد مقبل (أنشد "في مدح رسول")، الشاعر/ أنس محمد حسن (ألقى بجزء من قصيدة للشاعر محمود سامي البارودي)، الشاعر/ وسام أبوبكر عزالرجال (قصيدة "كلمة وطن")، الشاعر/ وليد العدوي، الشاعر/ محب أيمن محب، محمد عبدالواحد، محمد بسيوني، علي عيسي جاد، أحمد محمد شكري، .... وآخرون. كما حضر أ.حسن علي - المشرف الإداري عن نادي أدب قصر ثقافة المنصورة.



تحدث الكاتب الكبير نهرو أبو الخير عن تجربة جائزة نهرو أبو الخير للشعراء الشبان، والتي كانت دورتها الأولى العام الماضي 2016، وعن بداية استعدادات أمانة الجائزة للتجهيز الدورة الثانية هذا العام 2017.



تأسس النقاش والحوار بين المفكر " نهرو أبو الخير " وبين الحضور، من خلال التعقيب والتعليق على ما ورد من معاني وأفكار وآراء داخل الآليات والقصائد الشعرية التي ألقاها أعضاء النادي والتي لمست كافة الجوانب الحياتية المصرية الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والبيئية وذلك في صورة رمزية ابداعية عبروا عنها بالشعر العلمي والفصيح.

دعوة

يتشرف نادي أدب قصر ثقافة المنصورة برئاسة الشاعر/ فتحي البريشي

بدعوة كافة الجماهير من محبي ومتذوقي الشعر والأدب، وأعضاء ورواد النادي والقصر

لحضور الأمسية الشعرية التي يستضيف فيها النادي

الشاعر والكاتب المسرحي الكبير/ عبدالناصر الجوهري

ليحدثنا عن تجربته الشعرية ورحلته الأدبية

في الخامسة من مساء الأحد 5 فبراير 2017

يدير الندوة: سكرتير النادي

الأديب/ محمود سلامة الهايشة

مدير القصر

الأستاذ/ أسامة حمدي

وتحت رعاية

أ.عاطف عميرة – مدير عام فرع ثقافة الدقهلية &

أ.محمد صلاح مرعي – رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي

• التطبيق للمكفوفين يحدد ويقرأ من الكائنات في البيئة المحيطة بهم.

• An app for blind people identifies and reads out objects in their surroundings.

• السؤال: هذا البرنامج أو التطبيق القارئ للأشياء ينطق بالإنجليزية فهل سنجد تطبيق ناطق باللغة العربية؟!.

بالصور والفيديو الشاعر عبدالناصر الجوهري: التجربة والإبداع

استضاف نادي أدب قصر ثقافة المنصورة برئاسة الشاعر/ فتحي البريشي، الشاعر والكاتب المسرحي الكبير/ عبدالناصر الجوهري، في أمسية شعرية إبداعية للحديث عن تجربته الشعرية ورحلته الأدبية وأهم ما يجب أن يتميز به الشاعر الناجح، وذلك في الخامسة من مساء الأحد 5 فبراير 2017، وقد أدار الندوة سكرتير النادي الأديب/ محمود سلامة الهايشة.

أقيمت الأمسية تحت رعاية أ.محمد صلاح مرعي – رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، أ.عاطف عميرة – مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، وتحت رعاية مدير القصر الأستاذ/ أسامة حمدي، في حضور أ. حسن علي – المشرف الإداري للنادي.

وقد حضر اللقاء كوكبة من الأدباء والشعراء، وعلى رأسهم الأديب الكبير/ محمد خليل – رئيس نادي الأدب المركزي، الشاعر والكاتب المسرحي الكبير/ علي عبدالعزيز، الفنان التشكيلي/ محمد حسني غازي، الشاعر/ أيمن محمد الشحات (قصيدة نثرية "بعض أجوبة لأسئلة في الرماد")، القاص الدكتور/ هشام توفيق عبدالرحمن (قصة "التلاشي")، الشاعر/ منصور السيد منصور (قصيدة "شعاع النور")، الشاعر/ السيد الخياري (قصيدة فصحى "لي كتاب")، الكاتبة/ تحية ياسين (وقصتها "شجرة الجميز")، الشاعر/ محب أيمن محب (قصيدة "بالاوي الخلق مش فاترين!!" بمصاحبة موسيقية هادئة خلال الإلقاء)، الشاعر/ عمر السيد محمد حامد (أولى تربية نوعية، وقصيدة عامية "سفينة الأحلام")، الشاعر/ هشام الألفي، الشاعر/ علي فوزي (قصيدة عامية "يا بتاعت الودع!!")، الموهوب/ أنس محمد حسن، الشاعر/ وسام أبو بكر عز الرجال (17 سنة، وقصيدة عامية بعنوان "حب مصر")، المطربة/ صفاء عبداللطيف – عضو الفرقة القومية، المترجم والشاعر/ أحمد المرسي عبدالخالق علي، الشاعر/ محمد شلبي (وقصتدين الأولى عامية "على الحزا"، والثانية فصحى "كُفي جميلك")... وآخرون.



وقال الشاعر علي عبدالعزيز في تعليقه على ما جاء في معرض حديث الشاعر عبدالناصر الجوهري: "إن أول قصيدة نشرت لي كانت عندما بلغت الأربعين، كان مشواري الأدبي تقريبا متزامن مع مشوار عبدالناصر الجوهري، هناك جزء من ذاتك يؤثر عليك في تجربتك الأدبية كشاعر وأديب، أني كنت احسب حساب شعراء دكرنس والسنبلاوين ككم وكيف؟!".



متابعة: #محمود_سلامة_الهايشة - سكرتير #نادي_أدب_قصر_ثقافة_المنصورة

لمشاهدة (قصيدة لا غنائم .. للشاعر عبدالناصر الجوهري) علي اليوتيوب: https://www.youtube.com/watch?v=KlQX-8-yFio&feature=youtu.be



لمشاهدة (قصيدتي لغة لكلينا تتسع، بريد للشاعر عبدالناصر الجوهري) علي اليوتيوب:

https://www.youtube.com/watch?v=uO-77Ns5kFQ&feature=youtu.be



لمشاهدة (قصيدة ولي كتابُ .. للشاعر السيد الخياري) علي اليوتيوب:

https://www.youtube.com/watch?v=CalOCQkqqrs&feature=youtu.be



لمشاهدة (الشاعر علي عبدالعزيز.. بنادي أدب قصر ثقافة المنصورة 5فبراير2017) علي اليوتيوب:

https://www.youtube.com/watch?v=m_Q6iAz3VUk&feature=youtu.be



لمشاهدة (الشاعر علي فوزي قصيدة عامية بعنوان يا بتاعت الودع!!.. بنادي أدب قصر ثقافة المنصورة 5فبراير2017) علي اليوتيوب: https://www.youtube.com/watch?v=-T0zH0cg24k&feature=youtu.be



محطة بحوث الإنتاج الحيواني بالسرو – الأثنين 6 فبراير2017

الشاعر الكبير مصباح المهدي بنادي أدب قصر ثقافة المنصورة، مساء الأحد القادم 12 فبراير 2017

دعوة

يتشرف نادي أدب قصر ثقافة المنصورة برئاسة الشاعر/ فتحي البريشي

بدعوة كافة الجماهير من محبي ومتذوقي الشعر والأدب، وأعضاء ورواد النادي والقصر

لحضور الأمسية الشعرية الإبداعية التي يستضيف فيها النادي

الشاعر الكبير/ مصباح المهدي

في الخامسة من مساء الأحد 12 فبراير 2017

يدير الندوة: سكرتير النادي

الأديب/ محمود سلامة الهايشة

مدير القصر

الأستاذ/ أسامة حمدي

وتحت رعاية

أ.عاطف عميرة – مدير عام فرع ثقافة الدقهلية &

أ.محمد صلاح مرعي – رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي

السلام عليكم كيف الحال دكتور محمود من فضلك اريد تركيبة عليقة للماعز الحلوب واخرى للتسمين مع العلم انه يتوفر لدي خبز طعام؛ اقصد ان يكون الخبز من ضمن العليقة انا من الاردن



حبوب الشعير

89%ماده جافه +11.7%بروتين خام+10%بروتين مهضوم+3881كيلوكالوري/كجم طاقه كليه+3197كيلو كالور/كجم طاقه مهضومه+.0.08%كالسيوم+0.42% فسفور+0.40كاروتين مجم/كجم



الذره الصفراء

12% رطوبه 10% بروتين خام 4.3دهن خام 1.6رماد 71.85كربوهيدرات ذائبه 2.6الياف 80 مركبات مهضومه 79معادل النشا

مهرجان اليونسكو- أنا والماء- بمدارس الدلتا الدولية للغات بالمنصورة

المنصورة – الأربعاء 8 فبراير 2017:

استضافت مدارس الدلتا الدولية للغات بالمنصورة مهرجان "أنا والماء" لمدارس محافظة الدقهلية المشتركة في برامج منظمة اليونسكو بالقاهرة، وهو الحدث الأول من نوعه في الوطن العربي، وذلك يوم الأربعاء 8 فبراير 2017 من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً، وقد جاء المهرجان بالتزامن مع احتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومي.



أقيم المهرجان تحت رعاية السيد المحاسب الوزير/ حسام الدين إمام – محافظ الدقهلية، والأستاذ الدكتور/ محمد ربيع ناصر –رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجاء الإشراف على التنظيم تحت ريادة الأستاذ الدكتور/ جلال السيد الفار – مدير عام مدارس الدلتا الدولية للغات.



بحضور وفود من وزارة التربية والتعليم، والجمعية المصرية الوطنية لأندية اليونسكو والألسكو، ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، وبمشاركة 14 مدرسة من المدارس المنتسبة لليونسكو على مستوى المحافظة؛ فمن المدارس المشاركة بالمهرجان بخلاف مدارس الدلتا الدولية للغات، مدرسة شربين الرسمية المتميزة للغات، مدرسة تمي الامديد للغات، مدارس الهدي والنور الخاصة بالمنصورة، مدرسة شجر الدر الإعدادية بنات بالمنصورة، مدرسة أ.د.أحمد زويل الدولية الإعدادية بنات بالمنصورة، مدرسة شربين الرسمية المتميزة للغات، .....



وقد كان المنسق العام لمدارس اليونسكو بالدقهلية الدكتور/ محمد بحيري، هو كلمة السر في إنجاح هذا المهرجان المتميز، بالتنسيق الكامل مع فريق عمل مدارس الدلتا الدولية للغات، فقد ملء برنامج اليوم بالعديد من الأنشطة والبرامج الترفيهية والفنية مما جعل جميع الحضور لا يشعرون بالممل، بل تحول المهرجان من كونه علمي إلى ترفيهي، فالكبار والصغار كانوا سعداء واستفادوا باليوم في قضاء وقت ترفيهي ممتلأ بالبهجة والسرور.

وكما حضر المهرجان كوكبة كبيرة جدا من التربويين والمنسقين بالمدارس المشاركة، سوف نذكرهم تباعا خلال هذه التغطية، الكاتب والمفكر السياسي والاقتصادي "نهرو أبوالخير" عضو هيئة مكتب اليونسكو بمحافظة الدقهلية، الفنان التشكيلي الكبير/ حمدي الزيني، الشاعر/ مجدي سالم، الشاعرة/ هالة العكرمي، الفنانة/ هناء الشاعر، الكابتن/ داليا رؤوف، الأديب والإعلامي/ محمود سلامة الهايشة، الصحفية/ إيمان محمود، الأستاذ/ ابراهيم فردون- منسق اليونسكو لمدارس الدلتا الدولية للغات، الأستاذ/ أيمن المرسي، الأستاذة/ أمل شريم - ‎مدير ادارة التوجيه الفني للتعليم الثانوي والإعدادي العام بإدارة غرب المنصورة التعليمية.‎

كرمت إدارة مدارس الدلتا الدولية للغات التي استضافته المهرجان المدارس المشاركة ومنسقي اليونسكو بتلك المدارس، والعديد من الشخصيات التربوية والعامة وضيوف المهرجان من المجتمع المدني، والسادة ممثلي مكتب اليونسكو بالقاهرة وممثلي السيد وزير التعليم والسيد المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بتقديم الدروع، كما قامت إدارة مدارس الدلتا بتقديم شهادة تقدير لكافة التلاميذ والطلاب المشاركين بجانب مشرفيهم.



على هامش أوبريت طريق النصر بديوان عام محافظة الدقهلية

