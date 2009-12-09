

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 02:56

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









نحن والسيد عطوان .!!!

رائد عمر العيدروسي

على الرغمِ منْ شديدِ تحفظاتي على الأستاذ الكبير " عبد الباري عطوان " والتي طرأتْ على كتاباته التي تعكس مواقفه السيكولوجية – السياسية " المشتركه " جرّاء خلافاتٍ متبادله وشبه مبهمه ! بينه وبين معظم دول الخليج العربي , لكني ايضا وَ وِفقَ حياديّتنا في الإعلام , كما وَ وِفقَ التعبير الشعبي الدارج " الذي لا أحبه " , فأنني واضيفُ اليها , بتأييدي وتصفيقي له عمّا ذكره مؤخراً منْ أنَّ كافة الحكومات العراقية التي انبثقت او جاءت كأفرازٍ للأحتلال بعد عام 2003 , حيثُ أيٍّ منهنَّ لم تتطرّق ولم تشير " ولو باشارةٍ عابرة او " كاذبه " الى فلسطين او القضية الفلسطينية .!

لكنّنا ومن خلالِ موقِعنا في الإعلام , نُلفِتُ انظار السيد عبد الباري عطوان , بأنْ كان عليه إبداء و عَرض كلّ علائم التعجّب والإستفهامِ والإستغراب , فيما اذا , لو وردتْ ايّة إشارةٍ عابرةٍ " ولو بالخطأ " من الدبلوماسية العراقية او الحزبية حول القدس او فلسطين , او حتى ذِكرِ مصطلحِ " اسرائيل " .!

وايضاً , نُضيفُ الى " عطوان " تعبيراً مشتركاً " سياسياً وفنياً " ومؤدّاه : - < أنتَ فين و ساسة العراق فين .!! > ...