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نحن والسيد عطوان .!!!


رائد عمر العيدروسي
الحوار المتمدن-العدد: 5429 - 2017 / 2 / 11 - 02:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


نحن والسيد عطوان .!!!
رائد عمر العيدروسي
على الرغمِ منْ شديدِ تحفظاتي على الأستاذ الكبير " عبد الباري عطوان " والتي طرأتْ على كتاباته التي تعكس مواقفه السيكولوجية – السياسية " المشتركه " جرّاء خلافاتٍ متبادله وشبه مبهمه ! بينه وبين معظم دول الخليج العربي , لكني ايضا وَ وِفقَ حياديّتنا في الإعلام , كما وَ وِفقَ التعبير الشعبي الدارج " الذي لا أحبه " , فأنني واضيفُ اليها , بتأييدي وتصفيقي له عمّا ذكره مؤخراً منْ أنَّ كافة الحكومات العراقية التي انبثقت او جاءت كأفرازٍ للأحتلال بعد عام 2003 , حيثُ أيٍّ منهنَّ لم تتطرّق ولم تشير " ولو باشارةٍ عابرة او " كاذبه " الى فلسطين او القضية الفلسطينية .!
لكنّنا ومن خلالِ موقِعنا في الإعلام , نُلفِتُ انظار السيد عبد الباري عطوان , بأنْ كان عليه إبداء و عَرض كلّ علائم التعجّب والإستفهامِ والإستغراب , فيما اذا , لو وردتْ ايّة إشارةٍ عابرةٍ " ولو بالخطأ " من الدبلوماسية العراقية او الحزبية حول القدس او فلسطين , او حتى ذِكرِ مصطلحِ " اسرائيل " .!
وايضاً , نُضيفُ الى " عطوان " تعبيراً مشتركاً " سياسياً وفنياً " ومؤدّاه : - < أنتَ فين و ساسة العراق فين .!! > ...





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رائد عمر العيدروسي

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رائد عمر العيدروسي - نحن والسيد عطوان .!!!