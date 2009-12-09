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الشوارع للمواشي وليس للناس


محمد الرديني
الحوار المتمدن-العدد: 5428 - 2017 / 2 / 10 - 09:41
المحور: كتابات ساخرة
    


-السيارات الايرانية التي استوردها العراق اصبحت الان في السكراب بعد ان كانت تنشطر الى نصفين اثناء تحركها بالشوارع .
-منع اولياء الامور اولادهم وبناتهم من (6-10 سنوات) من عبور الشوارع العامة خوفا على حياتهم من "الهوايش".
اختيار طلاب المدارس للشوارع الخلفية للذهاب والعودة من مدارسهم تجنبا لمضايقات العجول"جمع عجل الهايشة.
-بدأ سائقوا التاكسي الاعتياد على نقل الركاب من ابواب بيوتهم وليس من طرف الشارع لنفس السبب السابق.
وبات من المألوف ان نرى ابقار واغنام تمشي ي شوارع السعدون والكرادة خارج والتي ليست بعيدة عن المنطقة الخضراء.
وكما يعرض بائع الخضار او الفواكه سلعهم بدأ المزارعون واصحاب الدواب يعرضون حيواناتهم (ابقار وغنم وحتى جواميس) في الشوارع العامة لغرض بيعها مع عرض مجاني للذبح حلالا وفي الشارع العام.
ويتحسر السيد نعيم عبعوب على بغداد التي تركها تزدهر بالورود والرياحين حيث نبتت الكثير منها بالقرب من فتحات المجاري الجافة.
وبدأ عمال امانة العاصمة والزراعة والبييئة يخافون على حياتهم اذا اعترضوا على هذه المخالفات فبعض اصحاب المواشي اطلقوا النار عشوائيا لينذروا العمال من عدم الاقتراب من بضاعتهم.
وتم بحمد الله تدليع بيع هذه المواشي تحت مسمى" الجوبات" رغم اعتراض دائرة النفوس على ذلك.
في كل بلاد العالم حتى المتخلفة شيدت اماكن خاصة لبيع المواشي ولكن في بغداد تختلف الصورة فالبيع جائز شرها في الشوارع العامة وقرب نقاط السيطرة.
الذي ذهب سياحة الى بلاد الكفار او عاش فيها لفترة ما سيجد ان صاحب الكلب يحمل كيسا من البلاستيك بيده وهو يتجول بكلبه في الشوارع لكي يضع فيه فضلات الكلب (اذا سواها بالشارع ،عيني باردة عليه).
وقبل ايام شكّلت وزارات الزراعة والصحة والبيئة وامانة العاصمة لجنة متخصصة سيتم ايفاد اعضائها في دورة تدريبية متخصصة في اللطم البيئي الى احدى بلاد الجوار .
وناقش اعضاء الدورة قبل ايفادهم كيفية تغريم اصحاب المواشي التي ترمي فضلاتها "الثخينة"في الشوارع ولكن اصطدموا بقانون "الفصل العشائري " لو اقدموا على هذه الخطوة.
امس قال احد عمال النظافة لصاحبه:يا معود بغداد خربانة كلش بقت على روث المواشي في شوارعها.
ابو العدل اساس الملك قال امس: أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن على ضرورة أن تضع الكتل السياسية معيارا واضحا لحيادية مفوضية الانتخابات اذا ما أرادت اختيار مجلس مفوضين جديد وأن من أشكل على استقلالية المفوضية هناك من يمثله في مجلسها سواء بمفوض أو مفوضين أو أكثر أو أقل.
الله اكبر نزلت الآية الجديدة.
الذي يرى موكب وزير الداخلية الجديد يعتقد انه ذاهب لتحرير القدس قبل الجانب الايمن من الموصل وهذا هو الرابط
https---www.youtube.com-watch-v=NFlpSXjyy7s





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محمد الرديني

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الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - محمد الرديني - الشوارع للمواشي وليس للناس