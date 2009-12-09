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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - طالب الجليلي - 9 شباط .. 63


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9 شباط .. 63


طالب الجليلي
الحوار المتمدن-العدد: 5428 - 2017 / 2 / 10 - 03:11
المحور: الادب والفن
    


وتكلي بس !
بس ياحزن كلّي
الكلب ينسى؟!
حتى انزع اهدوم الحزن
وهدوم الفرح
ألبس ؟!
وك
مو هذا الشعب ينسى
ونته يمكن
حتى انته هم تنسى
جريمه الصارت
ابتسعه اشباط
بعدها ابسلامة الأحفاد!!
والويلاد
يوميه مثل الملح
بجروح الأمس
تندس ...!
جيب اشوي زلم
تشبه اللي انغدر
هذا اليوم
نزاهه اوحب للوطن
بريّه امن الطائفيه وال....!!
حتى الكى العذر واركص
وهدوم الفرح
حتى انسى الحزن
ألبس ..!!!

9 شباط .. اعدام الزعيم!!





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طالب الجليلي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - طالب الجليلي - 9 شباط .. 63