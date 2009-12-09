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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فوزية بن عبد الله - التيه
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التيه


فوزية بن عبد الله
الحوار المتمدن-العدد: 5426 - 2017 / 2 / 8 - 22:25
المحور: الادب والفن
    


التيـــــه
بيني وبينك يوم ونصف
بيني وبين التيه عمر طويل
محكوم علي بالتيه ما تبقى من العمر
ا عقاب هو لاني شربت من نهر الخلد؟!
وأبت روحي إلا ان تجد مخرجا من كهف مهجور
ا عقاب هو لان القلب ما اصبح يؤمن بالحب العذري؟!
و لبس السواد وأعلن الحداد على الموتى الشهداء
ا عقاب هو لان اللامعنى اتحذ مكان المعنى؟!
و بيعت القضية في ساقية الصخرة الكبرى
ا عقاب هو لان الطفل بداخلي فطم من وهم الوجود؟!
واعلن اللاموجود عالم له وكفر بالجريمة الاولى
ها هو العمر يمضي وبيني وبين التيه عمر طويل
وبيني وبينه يوم ونصف مما لا تعدون





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فوزية بن عبد الله

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