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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مراد سليمان علو - رهن الأعتقال
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رهن الأعتقال


مراد سليمان علو
الحوار المتمدن-العدد: 5426 - 2017 / 2 / 8 - 22:25
المحور: الادب والفن
    


(رهن الأعتقال)
مراد سليمان علو

نزحت من جنون طفولتي
إلى رجولة مخصية
عقدت صفقة مع إيكو
نتصيّد معا طنين الذباب
وقبل الرحيل في غياهب الصدى
لا بدّ من خطيئة
مزروعة في شبق المراهقة المنسية
بأمر العقارب الأنيقة
نزحت من رجولتي ايضا
أهل الجبال يحوكون الدسائس
تأبطت الخنوع أثرا
رغم أمر الشمس
ولكشف الدسائس يحتاج الكوجك رملا
من أين لي بسيباى
واسوار بابل مخترقة من الشرق
ولا أنفك احلم بخمرتها السوداء
الغربان تنسج خيمة على ضوء القمر
لألقي على الحضور رثائي الأول
اشكو للجبل شوق الشقائق لأعياد الربيع
أنا الآتي من أنكوما أليش
كيف تعثرت بجداول الماء
ثبتوني عنوة على صليب غيري عاريا
اختلقت خلافا لأكتب قصيدة تحت قصف الموج
لن أعرّي عينيها وعويل السموات
يشبة لعبة الحيّة والدرج في رأسي
الطفل القريب يحلم بالتمر البابلي
وأمه الشابة تحلم بالفسفور على الورقة النقدية
ثلج وعقارب واشجار نخيل ملتوية
وبحور لاظل لها هي احلامي
هياكل المنازل سكرانة
الخيام سكرانة
الأرصفة سكرانة
ويدبّ السكر تحت الجسر
أنا الذي الغيت مراهقتي
أرتجف في الأفجار
الصقور تستحم بذبول الزهور
الغدران الساكنة تحتج
على دغدغة الدود لخاصرتها
كن راهبا ولزجا بعيدا عن مدن الذباب
هؤلاء دسوا أنوفهم في عذريتي
فتحممت في جنونهم يوم الأربعاء
ثم انهالوا على الثوب الأبيض
يرسمون معا خريطة دولة جديدة
بالأحمر والأسود.
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مراد سليمان علو

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مراد سليمان علو - رهن الأعتقال