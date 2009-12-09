

جبار عودة الخطاط

الحوار المتمدن-العدد: 5426 - 2017 / 2 / 8 - 15:02

المحور: الادب والفن









هل تدري يا سماحة الشيخ

ان منبرك الخشبي

الذي ترتقيه

هو شجرة شهيدة

وان شمرا بن ذي الجوشن

صار نجارا في بلدتنا

وان لسيفه أسنان تشبه

ظهر التمساح الذي يذرف

دموعا من نفط!