أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سرسبيندار السندي - ** هل سيكتفي الرئيس ترامب ... بمصادرة أموال السفلة والمرتزقة العراقيين **



اخر الافلام











المزيد.....

** هل سيكتفي الرئيس ترامب ... بمصادرة أموال السفلة والمرتزقة العراقيين **


سرسبيندار السندي
الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 23:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


المقدمة
قناعتي تقول كلأ ، بل سيتم تصفيتهم جميعا بتهمة الغدر والخيانة للأمريكان وبيد الشعب العراقي ؟

المدخل
صدق من قال { ما تأكله النعاج والطليان مصيره المسالخ أو ذئاب البوادي والوديان }


الموضوع
بكل بساطة هذا القرار الجريء والشجاع من الرئيس ترامب يعني إعلان الحرب على كل مرتزقة العراق من ساسة سفلة ومعممين خونة ؟
ولما كان باب الغرب قد قفل عليهم فهذا يعني ان قرار إعدامهم جميعا حتى دون حبال سيتم ان عاجلاً أو أجلاً والمسالة مسألة وقت ليس ألا ، والشهور القادمة حبلى بالمفاجآت الغير سارة لهم ولمعممي قم وطهران ؟


وأخيراً ...؟
هل هذا القرار يعني ثورات ربيعية حقيقة جديدة قادمة ، أم حلقة أخرى من الفوضى الغير خلاقة ، سلام ؟





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سرسبيندار السندي

إجمالي القراءات: 351,093
المقالات المنشورة: 156
- ** ألاخوة الايزيدين كما عرفتهم عن قرب ... شهادة لله وللحقيقة ...
- ** إلى الرئيس الامريكي دونالد ترامب ... ماذا بعد سنين القحط ...
- ** فكر حر (10) .. عشر نكات إسلامية .. تثير الشفقة قبل الضحك ...
- ** فكر حر (9) ...{ كفر الذين قالوا ... ليس للإرهاب دين } **
- ** فكر حر ( 8 ) تناقض ألأيات القرآنية ... سبب ألإنفصام والاز ...
- ** شلالات الدّم في الاسلام ... بين الحقيقة والتزيف الأوهام * ...
- ** ** تقرير خطير جداً ... العراق مابعد داعش **
- ** فكر حر ( 7 ) ... قصة الاسلام والمسيحية .. من وجهة نظر حيا ...
- ** فكر حر (6) .. هل فكت قيود المسلمين .. لتغزو عقول دواعش ال ...
- ** ما سر العشق البرزاني ... للملا أردوغان **
- ** فكر حر (5) ... قالو إنما القرأن وحي .. وليس سرقات ادبية * ...
- ** فكر حر (5) ... قالو إما القرأن وحي ... وليس سرقات أدبية * ...
- ** فكر حر (4) ... قالو وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم **
- ** ماذا تعني صفعة الكونكرس ... للسعودية **
- ** فكر حر (3) ... قالو إن الدين عند ألله ألإسلام **
- ** الدول المستعربة ... مصيرها التقسيم أو الفناء**
- ** من أسقط مدن السنة بيد داعش ولماذا ... الموصل نموذجا **
- ** أوباما والهروب إلى الجحيم ... قبل فوز ترامب **
- ** فكر حر (2) أي القرأنين أصدق { قرأن ما قبل محمد أم قران ما ...
- ** فكر حر (1) { جدلية المادة بين الخلق والعدم } **

المزيد.....



أخبار عامة
- الأزهر يصدر "بيانا للناس" بعد تصريح السيسي عن الطل ...
- سجناء سابقون يسردون فضائع سجن صيدنايا في سوريا
- دبلوماسي أمريكي سابق لـCNN عن "صيدنايا": جرائم ترت ...
- ماذا ينتظر التونسيين العائدين من جبهات الإرهاب؟
- برلمان أسكتلندا يرفض -بريكست-
- مقاتلات بريطانية ترافق طائرة مدنية باكستانية
- بوغدانوف يبحث مع السفير القطري لدى روسيا العلاقات الثنائية
- الولايات المتحدة تعتزم إعادة النظر في عقيدتها النووية
- هبوط أرباح -بي بي- خلال الربع الأخير من العام الماضي
- رحيل الفيلسوف -تزفيتان تودوروف- عن عمر يناهز 73 عاما

المزيد.....
كتب ودراسات
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 / ثابت حبيب العاني
- تاريخ البابوية القبطية المبكر-ترجمة عبدالجواد سيد / عبدالجواد سيد
- كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ / ليون تروتسكي
- قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة / عبدالجواد سيد
- هل أزفت نهاية الاسلام السياسي؟ / رياض السندي
- التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري / حسقيل قوجمان
- سيرة روزا لوكسمبورغ الذاتية / توني كليف
- الحرب الأهلية في المغرب / عبد السلام أديب
- النظام الاقتصادي الدولي الجديد. / بشير النجاب
- معنى النظرية الماركسية اللينينية / فلاح أمين الرهيمي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668



الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سرسبيندار السندي - ** هل سيكتفي الرئيس ترامب ... بمصادرة أموال السفلة والمرتزقة العراقيين **