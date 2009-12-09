

سرسبيندار السندي

الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 23:58

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









المقدمة

قناعتي تقول كلأ ، بل سيتم تصفيتهم جميعا بتهمة الغدر والخيانة للأمريكان وبيد الشعب العراقي ؟



المدخل

صدق من قال { ما تأكله النعاج والطليان مصيره المسالخ أو ذئاب البوادي والوديان }





الموضوع

بكل بساطة هذا القرار الجريء والشجاع من الرئيس ترامب يعني إعلان الحرب على كل مرتزقة العراق من ساسة سفلة ومعممين خونة ؟

ولما كان باب الغرب قد قفل عليهم فهذا يعني ان قرار إعدامهم جميعا حتى دون حبال سيتم ان عاجلاً أو أجلاً والمسالة مسألة وقت ليس ألا ، والشهور القادمة حبلى بالمفاجآت الغير سارة لهم ولمعممي قم وطهران ؟





وأخيراً ...؟

هل هذا القرار يعني ثورات ربيعية حقيقة جديدة قادمة ، أم حلقة أخرى من الفوضى الغير خلاقة ، سلام ؟