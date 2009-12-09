التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد مندلاوي - تغيير اسم الوطن الأصيل إلى اسم أجنبي دخيل على الشعب مرفوض و لا يقبل أي تبرير أو تأويل؟
|
|
تغيير اسم الوطن الأصيل إلى اسم أجنبي دخيل على الشعب مرفوض و لا يقبل أي تبرير أو تأويل؟
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
لماذا منظمة العفو الدولية تتجنى على الكورد!!
- لحساب من يدس عبد الباري عطوان أنفه.. في الشأن الكوردستاني؟!
- الأتراك شعب الله الملعون؟
- اعتقال الديمقراطية في تركيا الأردوغانية!
- قراءة متأنية لمقال الأستاذ (جواد كاظم ملكشاهي) المعنون: -الك ...
- حتى أنت يا وحيد!!
- حين ترغمك الظروف على مجالسة الأحمق
- إيضاح حول مقالي السابق المعنون: قافلة الوطنيون الكورد تسير ب ...
- كيف يعامل محتلوا كوردستان الشعب الكوردي قياساً بشعوبهم العرب ...
- رسالة مفتوحة إلى حنان الفتلاوي
- الكذب والخداع والتدليس مهنة الإنسان العروبي في كل زمان ومكان ...
- الجمهورية التركية الإسلامية؟
- دعوة صريحة للانتقام من كل من يدنس أرض كوردستان؟
- أربعة عقود خدمت الاتحاد الوطني الكوردستاني بالحال والمال بال ...
- أربعة عقود خدمت الاتحاد الوطني الكوردستاني بالحال والمال بال ...
- أربعة عقود خدمت الاتحاد الوطني الكوردستاني بالحال والمال بال ...
- خطاب الكراهية والتحريض الفتنوي ضد الكورد وكوردستان بدءاً من ...
- لكل فكر وعقيدة لغته الخطابية يُعرف بها ألا العلماني الكوردي ...
- العملاء فقط ينسون عناوين أوطانهم؟
- متى يكفر الإعلام العربي عن ذنوبه وينقل الحقيقة للمواطن العرب ...
المزيد.....
- لم شمل عائلة سورية بعد أسبوع من الضياع بظل حظر ترامب
- نتنياهو: “أوافق ترامب بفرض عقوبات جديدة على إيران”
- لبنان: تبلغنا من السعودية تعيين سفير وعودة السعوديين للسياحة ...
- بالفيديو.. نتنياهو يتعرض لموقف محرج في لندن
- الكشف عن الهدف السري للعملية الأمريكية باليمن
- ترامب: لا نعرف ما يحدث في أوكرانيا
- تحذير من تفشي مرض معد في الولايات المتحدة
- رئيس كوريا الجنوبية يحذر من ارتكاب بيونغ يانغ أعمالا استفزاز ...
- غرامة للاعب تنس أصاب حكما في عينه
- تلغراف: تنظيم الدولة يجند الأطفال المتجهين لأوروبا
المزيد.....
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 / ثابت حبيب العاني
- تاريخ البابوية القبطية المبكر-ترجمة عبدالجواد سيد / عبدالجواد سيد
- كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ / ليون تروتسكي
- قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة / عبدالجواد سيد
- هل أزفت نهاية الاسلام السياسي؟ / رياض السندي
- التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري / حسقيل قوجمان
- سيرة روزا لوكسمبورغ الذاتية / توني كليف
- الحرب الأهلية في المغرب / عبد السلام أديب
- النظام الاقتصادي الدولي الجديد. / بشير النجاب
- معنى النظرية الماركسية اللينينية / فلاح أمين الرهيمي
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد مندلاوي - تغيير اسم الوطن الأصيل إلى اسم أجنبي دخيل على الشعب مرفوض و لا يقبل أي تبرير أو تأويل؟