

محمود فنون

الحوار المتمدن-العدد: 5424 - 2017 / 2 / 6 - 19:11

المحور: القضية الفلسطينية









دورة اسماعيل هنية في الخارج

محمود فنون

6/2/2017م

سالني صديق : لماذا كتبت عن سفرة هنية الطويلة للخارج ؟

الجواب : هو خرج ليأخذ دورة في النظام العربي .

والنظام العربي الحالي هو نظام رجعي ومتواطيء مع الأجنبي وفي خدمة الأجنبي بانصياع تام.

والتعامل مع هكذا نظام وحكام يحتاج الى تدريب وخاصة لمن يريد ان يكون جزءا من هذا النظام فيما لو نجح في رئاسة مكتب حماس او ظل رئيسا لحماس في القطاع .

وتميم اراد التعرف عليه عن قرب ليرى مقدار صلاحيته لقيادة حماس في مناخات هذا النظام العربي. وربما التقى شخصيات رئيسية اخرى

والتتويج كان لقاء السيسي

قال أحده : ان نظام قظر نقل رسائل اسرائيلية وحبذ وجهات نظر اسرائيلية مشفوعة بلفة من الدورات غير السخية .







