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أنين


عزة رجب
الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 23:51
المحور: الادب والفن
    


من صفيح ذاكرة متعبة

تطويني طرابلس

ورقةً وراء ورقةٍ ...

أعبرُ أزقة ليلها الشارد

مِنْ عواء الكلاب

مَنْ سرق ابتسامات

المدينة المستلقية

في كفِّ البحر ؟؟

وكيف عمَّد النورس

أجنحته في طي الغياب ؟!


عزة رجب


المزيد على سمراااء "
http://smraaa.blogspot.com/





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عزة رجب

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المقالات المنشورة: 74
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