

مصطفى راشد

الحوار المتمدن-العدد: 5423 - 2017 / 2 / 5 - 16:47

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني











ورد لنا سؤال على موقعنا عبر الإنترنت-- من الشيخ - محمد ابراهيم يسأل فيه عن حكم الطلاق الشفهى الذى يقرره الرجل بينه وبين زوجته ان كان يقع هذا الطلاق أم لا ؟

وللرد على سؤال أخونا الشيخ محمد --- نقول أن الرجل لوطلق امرأته شفهياً دون توثيق أو شهادة شهود فهو طلاق صحيح ويقع عند غالبية الفقهاء ---- لكننا نرى خطأ ماذهبوا إليه فقد جانبهم الصواب -- وأن هذا الطلاق الشفهى باطل ولا يقع -- لمخالفته الشرع الواضح الصريح وكلام القرآن الكريم الذى لا يقبل أى تأويل فى قوله تعالى فى سورة الطلاق آية 2 ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ) ص ق فقوله تعالى : فإذا بلغن أجلهن أي قاربن انقضاء العدة كقوله تعالى فى سورة البقرة : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن أي قربن من انقضاء الأجل --- وأمسكوهن بمعروف يعني المراجعة بالمعروف أي بالرغبة من غير قصد المضارة في الرجعة تطويلا لعدتها أو فارقوهن بمعروف أي اتركوهن

حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن --- وفي قوله تعالى : فإذا بلغن أجلهن ما يوجب أن يكون القول قول المرأة في انقضاء العدة إذا ادعت ذلك ، كما ورد في سورة " البقرة " عند قوله تعالى

: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وقوله تعالى هنا فى سورة الطلاق : " وأشهدوا " أمر بالإشهاد على الطلاق -- فكلام الآية واضح صريح ، والمقصود بقوله فارقوهن بالآية هو الإنفصال بالطلاق -- وهنا الآية تأمر بالإشهاد على الطلاق وأن يكونا ذوى عدل --- ومعروف شرعا أن الشهادة بالإسلام تتم أمام الحاكم أو القاضى أو من ينوب عنهما بصيغة رسمية-- مثل المأذون أو موثق الشهر العقارى-- وعليه يكون للحاكم والمسؤول فى ديار الإسلام تنظيم الطلاق والإثبات عليه بالشهود أمام أى جهة من هذه الجهات ---- ومما يعنى ايضا أن الطلاق الشفهى فقط باطل ولا يقع لمخالفته صحيح وصريح الأية .

هذا وعلى الله قصد السبيل وإبتغاء رضاه .

الشيخ د - مصطفى راشد عالم أزهرى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء الإسلام من

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