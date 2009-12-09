

مراد سليمان علو

الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 16:01

المحور: الادب والفن









(هايكوات من جم مشكو)

مراد سليمان علو



(1)

صحراء قاحلة

تسير الهوينى القافلة

صوت الرمل!

*

(2)

همس النازحين

يهرب إلى الخارج

ليل شتائي!

*

(3)

السيجارة الأخيرة

في فمي

يطلع الفجر!

*

(4)

فجر شتائي

الغربان تهاجر

الخيام تتدفأ

*

(5)

اشرقت الشمس

عامل نائم

على جنب مؤلم!

*

(6)

رياح ربيعي عاصف

شقّيقة قلقة

تذهب وتجيء!

*

(7)

البلوطة العارية

تتأمل

ثمار شجرة التين!

*

(8)

فجر سكران

غربان تنعب

من أجل الهجرة!

*

(9)

هذا البرد

لا أحد يتحمله

إلا ليالي الشتاء!

*

(10)

برد شتائي

المخيم ينتظر

مهاجرا!

*

(11)

شقائق النعمان

بتلاتها رقيقة

الريح جذل!

*

(12)

الدواعش أخذوا كلّ شيء

أغبياء

لا تزال الرمال في سيباى!

*

(13)

وحدك في خيمتك

لا تقلق من الشتاء

الطيور تهاجر بمفردها!

***