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هايكوات من جم مشكو


مراد سليمان علو
الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 16:01
المحور: الادب والفن
    


(هايكوات من جم مشكو)
مراد سليمان علو

(1)
صحراء قاحلة
تسير الهوينى القافلة
صوت الرمل!
*
(2)
همس النازحين
يهرب إلى الخارج
ليل شتائي!
*
(3)
السيجارة الأخيرة
في فمي
يطلع الفجر!
*
(4)
فجر شتائي
الغربان تهاجر
الخيام تتدفأ
*
(5)
اشرقت الشمس
عامل نائم
على جنب مؤلم!
*
(6)
رياح ربيعي عاصف
شقّيقة قلقة
تذهب وتجيء!
*
(7)
البلوطة العارية
تتأمل
ثمار شجرة التين!
*
(8)
فجر سكران
غربان تنعب
من أجل الهجرة!
*
(9)
هذا البرد
لا أحد يتحمله
إلا ليالي الشتاء!
*
(10)
برد شتائي
المخيم ينتظر
مهاجرا!
*
(11)
شقائق النعمان
بتلاتها رقيقة
الريح جذل!
*
(12)
الدواعش أخذوا كلّ شيء
أغبياء
لا تزال الرمال في سيباى!
*
(13)
وحدك في خيمتك
لا تقلق من الشتاء
الطيور تهاجر بمفردها!
***





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مراد سليمان علو

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المقالات المنشورة: 355
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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مراد سليمان علو - هايكوات من جم مشكو