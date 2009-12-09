

دعد دريد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 5422 - 2017 / 2 / 4 - 02:58

المحور: الادب والفن









بحث محموم

نلتقط هنا وهناك خيط

في أنهار الصحاري

في حدود الأفق

في ضجيج السكون

منافذ لاتكاد تسع

غير لجزء ثانية خلية وجود... ربما

إن حالف الحظ

أرصفة تترك أقدامها لتسير حافية

عمارات خالية نزحت لغابة

أشجار ترقص عارية

بعد أن اقرضتنا لحائها

تهيأوا للحياة

فقد دُقت من أطرافهم المسامير

ومن أجسادهم الأكفان

ومن شكهم ستولد حياة فراشة

السؤال للجواب

لماذا؟