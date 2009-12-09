

عارف معروف

الحوار المتمدن-العدد: 5421 - 2017 / 2 / 3 - 00:30

المحور: الادب والفن















خيـــاطـــــون .....

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اعطاني والدي ، حينما انهيت الدراسة المتوسطة ، مبلغا من المال لأشتري قطعة قماش ، كما طلبت . فقد كبرتُ ،وآن لي ان أفصّل بدلة خاصة ، بدلا من شراء واحدة جاهزة كما يفعل الصغار ....

ذهبت ُ مع ابن عمي الاكبر الى سوق البزازين واخترتُ قطعةَ قماشٍ صوفيٍ ، انكليزيٍ ، ابو العلمين .

ذهب بي ابن عمي الى خياط التجار ، كما دعاه . قال انه خياط ابيك واخوتك

قلتُ للخياط ،وانا اكاد اراني ببدلتي الانيقة المشتهاة : اريد السترة بفتحتين .

قال الخياط : فتحتان ! كيف وانت ابن عائلة محترمة !

قلتُ، وانا انظر الى ابن عمي الاكبر : اذن فتحة واحدة...

قال: لم يفعل ايٌ من اخوتك من قبل . انك لا تعرف ، ياولدي ، المعنى الحقيقي للفتحة ...

ثم سأل: كيف تريد الياخة ؟

اجبت ُ : رفيعة ...

قال الخياط : ياخة خنافس ،وانت ابن الحجي ! انا لا مانع لديّ من ان اخيط لك ما تشاء ولكن ماذا سأقول لوالدك ؟

عند قياس البنطلون ،عاد يسألني : كيف تريده ؟

قلت : رفيع ...مثل بنطلون عبد الحليم حافظ .

قال : عبد الحليم حافظ ؟! .. اخوك الاكبر يحب محمد عبد الوهاب ، مطرب الكبراء الذي ما لبس الاّ ما يليق بأبناء الذوات ...

بعد اسبوعين انتهت بدلتي الجديدة . ارتديتها ونظرتُ في مرآة الخياط ، فرأيت ابي واخوتي والخياط ولكن لم ارَ نفسي ولا بدلتي التي تمنيتُ..

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مات خياطُ التجار القديم .وتعاقبَ خياطون كثر . حلّوا في كل مكان ٍ ، لا دكان الخياطة فحسب .

اليوم ، اجدني :

لا ألبس ما يعجبني ، ولا اصفف شعري كما اشتهي ، ولا اتكلم كما اشاء ، ولا اضحك كما ينبغي ...

لقد تركوا لي ما آكل ، وهمسا مترددا ابثه على صفحاتٍ يرقبها خياطٌ خفيٌ آخر !







