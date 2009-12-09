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بئر الغواية


جبار عودة الخطاط
الحوار المتمدن-العدد: 5420 - 2017 / 2 / 2 - 23:24
المحور: الادب والفن
    


بئر الغواية
.......
حواء اسقطتهم جميعا
في بئر الغواية
آدم أكل التفاحة
حواء أكلت آدم والتفاحة
ابليس أكل حواء وآدم والتفاحة
فسقطت اسنانه وخر مغشيا عليه
نادته حواء من جوفه:
ما رأيك يا أبا مرة
في تفاحة حميراء لها طعم الجنة
ثم.... نطت من معدته
وهي تلوح له ببطيخة
قشرها احمر ولبها اخضر
ما أن فتحها حتى تلونت
الأرض بأحمر له رائحة الدم
سقطت عينا ابليس لتلحق بأسنانه
أما حواء فغسلت يديها بالتراب
وخفت باتجاه شجيرة تفاح
في اقصى الارض
........................
جميعهم سقطوا
في بئر الغواية
آدم أكل التفاحة
حواء أكلت آدم والتفاحة
ابليس أكل حواء وآدم والتفاحة
فخسر اسنانه وعينيه وتقاعد.......
وحدها حواء وقفت
فوق هضبة البئر
اكلت آدم والتفاحة وابليس
ثم كرعت علبة كوكا كولا
على شكل تفاحة باردة جدا.
.................
.
.
قرأت قبل سنوات اسطورة في مجلة الهلال المصرية تقول "التهم التفاحة ادم فالتهمته حواء والتهم حواء ابليس" وظفتها بتصرف في هذا النص.





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جبار عودة الخطاط

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