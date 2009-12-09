

ياعيب الشوم ياعرب ...أولم تدخلوا دار أبي لهب رسالة الى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

شيرين سباهي

الحوار المتمدن-العدد: 5419 - 2017 / 2 / 1 - 11:33

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









رسالة الى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.... ردا على وصف سيادة رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان



لنا كعراقيين بالمتخلفين ووو؟؟؟



ياصاحب السمو ...الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحية أقرن بدايتها بالسلام عليكم ومنكم واليكم وبعد :



تزوجت عراقيات منا برجالتكم وبالعكس ..نساءكم في بيوت رجالنا ونساءنا في بيوت رجالكم .



بيننا وبينكم كاأخوة نسب وتاريخ ودم وصلة أرحام ..وتبادل ثقافات



يقطن في دولتكم الكثير من رجالات الأعمال العراقيين فيهم من نهب وسرق وأستثمر في الأمارات ما نهبه ومنهم من هو ثري في الأصل وملاينهم تلعب في السوق الأماراتي وأنتم تعلمون ذلك ..؟







هل عيباً أن نكون مسلمين ويصفنا ترامب بالأرهابين , أيهما الأرهابي من دخل على شعب أعزل فجراً وهتك حرمات الأوطان ؟



هل الارهابي من يزف منذ سنوات رياحين من ضحايا القتل العمد والمفخخات طوابير شهداء يومياً؟؟



هل الأرهابي من ينهبون وطنه ونفطه في وضح النهار ويهرب الى أوربا تحت عيون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ودهاليزا السوق الأصفر ..



أثارنا التي تنقل بطائرات لمتاحف العالم بشكل لا نظير لنا ...



أثارنا أيقونة الشرق بغدادنا لؤلؤة الموت والشعراء والعلماء والنوابغة..



السياب منا وأنتم من العرب ...الجواهري روح القصيد منا ..من قومنا خرج أول أقتصادي عراقي وأن كان يهودياً عرفناه عراقياً عاش بوطنه الام العراق .منا زها حديد التي تشهد معالمهم عندكم



هل التخلف في منظور سيادة السيد ضاحي خلفان الفقر .....فنحن لسنا فقراء للمال لكننا فقراء للأنسانية



والدليل باأرصدة من عندكم من رجال الأعمال والكفاءات ووووو







هل التخلف أن يكون صدري درعاً لغيري ضد الأرهاب وأن يكون العراق ميدان لتصفية الأحقاد وسوق للموت والقتل على الهوية والدين ؟







هل نحن أرهابين لأنه نساءنا سبايا في زمن أشباه الرجال والخونة



هل دخلنا عقر وأشنطن الا كلاجئين ورجال مال ومهاجرين ...من جور الطغاة



هل حملنا بندقية بوجه عائلة أمريكية في عقر دارها وركلنا النساء وسرقت حرمات البيوت ؟؟؟؟







هل نحن أرهابين لكوننا عراقيين بالفطرة والوطن والوجع ؟؟؟؟



هل الأسلام أرهاباً ...أذا كان سيادة السيد خلفان ينظرلنا كاأرهابين حسبما ورد على لسان رئيس أمريكا وصفق له بالقرار لكوننا من نفس دينكم ....فأنتم شركاء معنا في الأرهاب



أذا كنا أرهابين لكوننا من بلاد الحضارات فأعذرنا سمو الشيخ هذا ثوبنا الذي سرقاه اللصوص ليتبرج به سراق التاريخ في متاحفهم ...وأن ستروا أنفسهم به لا غريب فالعاري ينزع ثوب غيره ليستر عورته ؟







كم شاعر عراقي خرج بكفاءته من شاعر المليون فهل الشعر تخلف ..؟؟؟



عندما يخالف عراقي أشارة مرورفي دبي هذا لايعني أنه غير بوصلة أنسانيته ولم يتبرأ من صلبه ,وخالف طريق الصعود الى الله .







ياصاحب السمو محمد بن راشد ال مكتوم يؤلمنا أن يعاب الدين في حكمكم من شخصية اماراتية



يؤلمنا أن نوصف بما ليس فينا ونحن ضيوف دار منكم بسبب ما



يؤلمنا ...أن يخرج صوت من بلاطكم يطعن في قوميتنا وأنتم حكام في هذا الزمن



يعيش العراقي في ضيافتكم كالأخرين عليه نفس الحقوق والواجبات ....



تنتهي حريتك بأحترام حرية الأخرين ومنها أختيار الأوطان ...











لوصدر ماصدر من لسان عراقي أزاء أهل الامارات كيف سيكون ردكم ....



للبيوت حشمة ولكرامة الناس مقام ..هكذا ماعلمنا أياه نبينا ونبيكم دينا ودينكم







عرفناكم كبار مقام وأنسانية وأهل ضيافة ,ورادي الظلم عن المظلوم ونحن الظلم أن نهان من رجالتكم ...



أذا كان في قلب السيد ضاحي غلاً فليبح ما بداوخله . ولا ينتظر على نفسه حقد مكتوم لينشره ,







مثلما يُحترم الأماراتي في بلادنا واي بلد أخر لنا حق كعراقيين في هذا الاحترام



أنتم اخوة دم وجوار دار ...كما أننا نرفض أي اهانة تطولنا فهل كانت اهانة السيد ضاحي من باب أذا وقع الجمل كثرت سكاكينه ...







أن كانت كذلك فلن نكون أول الجمال ...فسوف يلحق بعدنا حبل جرار وهذا ليس ببعيد



وأن كانت اهانته لنا كمسلمين فليعلم أنه هان نفسه معنا ..



وأنك عربيا فهو معنا شريك بالتخلف



وأن كان من باب المجاملة للسيد ترامب فلن نسمح له أن نكون رولة قمار ..







لسنا معكم في ساحة نزاع بل رابطنا وثيق عربيا وأسلامياً وعروبياً...



نحن بحاجة لمن يلم معنا جراحنا كعراقيين والجوازت أوراق نعبر بها الحدود لكننا لانعبر بها التاريخ



والمعبر الوحيد للتاريخ هو المواقف والمراجل ..







الجنسية لاتمثل خارطة وطني وعراقيتي لأنها فضاءات لا تحدها وريقة اصغر من كف اليد



وطني العراق ولي الفخر أننا منه ...وديني مسلم ولي الفخر أني مسلم ...وأنسانيتي أن أحترم الأخرين وأعدل في الميزان ....ونحن ننتظر عدالة السماء وعدالة سموكم في رد الأهانة لنا .







تقبلوا تحياتنا : عراقية من وطن تعيروننا به







د. شيرين سباهي رئيسة المنظمة الدولية للتحقيق بالأنساب والقبائل العربية



رئيسة منظمة النسوة النمساوية













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