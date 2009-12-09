أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - رائد الحواري - حقيقتنا في كتاب -الأنثى هي الأصل- نوال السعداوي





اخر الافلام











المزيد.....

حقيقتنا في كتاب -الأنثى هي الأصل- نوال السعداوي


رائد الحواري
الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 15:30
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


حقيقتنا في كتاب
"الأنثى هي الأصل"
نوال السعداوي
ليس موضوع المرأة بالموضع العادي، خاصة في مجتمعنا الشرقي، الذي ما زال ينظر إليها كسعلة/متاع/كائن ناقص عقل ودين/كحرمة، اعترف بأن معاناة "فدوى طوقان" فجرني إنسانيا اتجاه قضايا المرأة وهمومها، وقد تقدمت من العديد من الكتب التي تناولت مشاكل وهموم المرأة، فكان هذا الكتاب باعتقادي من أهم الكتب التي تحدثت عن واقعنا العربي العاجز والناقص والمشوه والمتخلف، فلا يعقل أن نكون في القرن الواحد والعشرين وما زلنا نتعامل مع المرأة كما تعامل معها السلف المتخلف قبل ألف عام ويزيد، ولا يعقل أن تكون النظرة المتخلفة للمجتمع ما زالت على حالها.
نحن نمارس ابشع اشكال الجهل والقمع على المرأة، نقنع انفسنا بأنها (حرمة، ناقصة عقل ودين، ضعيفة، جاهلة، تحكمها العاطفة أكثر من العقل، لا تقدر/تستطيع أن تكون في القيادة، لها طبيعة خاصة بها تجعلها ضعيفة) هذه الافكار تفندها "نوال السعداوي" وتحللها بكل تفاصيلها، حتى أن تجمع بين فكرة الاستعمار عن الدول المتخلفة وبين فكرة الرجل/المجتمع عن المرأة، فكلاهما "المستعمر والرجل يقوم بعملية غسل دماغ ونشر الأوهام والأكاذيب عن الدول/المرأة لكي يمارس ساديته عليهما بكل (راحة ضمير).
وهذا الطرح جعلني أقارن بين ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من غسل ادمغة اليهود اتجاه العرب، فتجعل كل يهودي يعتنق ويؤمن بأن الفلسطيني خائن/سارق/قاتل/إرهابي/مجرم/متوحش/لا يؤتمن/شهواني، فيتم تعامل اليهود مع الفلسطيني بطريقة عنصرية قمعية متوحشة، فهو أقل/ليس إنسان، من هنا نجد هذه العنصرية متفشية في دولة الاحتلال وتزداد يوما بعد يوم، الطرح الثاني تعامل المجتمع الفلسطيني مع المرأة، فرغم ما نشاهده من صور ومشاهد تعبر عن وصول المرأة الفلسطينية إلى حقوقها، إلا أن الواقع العام مخالف تماما، فما زالت حرمة وعلى الرجل حمايتها وتوجيهها حسب أرادته ورغباته، بحيث لا يمكنها أن تقدم على أي فعل لا يوافق على الذكر، فهي أسيرة له كما هو الشعب أسير لدولة الاحتلال ويتم التعامل مع الشعب/المرأة بعين المنظور وعين السلوك عين التفكير، بمعنى أن هناك أوهام خلقها/أوجدها المجتمع عن المرأة ويعاملها على هذا الأساس.
وهنا نطرح سؤال: هل يمكن للمجتمع/الشعب الفلسطيني أن يتحرر ونصفة مكبل/مقيد بقيود الهموم والجهل والتخلف؟، وهل يمكنه أن يتحرر ونصف طاقته الانتاجية معطل؟ ونصف طاقاته الفكرية نائمة "نومة أهل الكهف"؟، وهل يمكن لأعرج أن يسير في درب شائك ومتعرج وطويل؟.
إذا ما أضفنا إلى ما سبق اهتماماتنا الإنسانية المجردة اتجاه المرأة يوجب علنا طرح موضوع المرأة وهمومها وقضاياها، الكتاب صادر في طبعته الثانية عام 1977، بمعنى أنه قديم، ومضى عليه اكثر من ثلاثين عاما، ومع هذا لم يتم ازالة/تغير/تبديل/تطوير شيء من افكارنا/سلوكنا اتجاه المرأة.
وكأننا نحن في المنطقة العربية كتب علينا الجهل والتخلف إلى يوم يبعثون، هذا ما اثبته كتاب "مقدمة لدراسة المجتمع العربي" الذي قدم فيه "هشام شرابي" أهم مشاكل المجتمع العربي، قبل أكثر من أربعين عام، لكننا وجدنا هذه المشاكل تطرح من جديد في كتاب "الربيع العربي" لبسام عويضة" وكأنك يا أبو زيد ما غزيت".
سنحاول أن نضيء شيء مما جاء في كتاب "الأنثى هي الأصل" لعل وعسى نجد "أذن واعية" تعمل على تغير واقع المرأة، واقع امهاتنا، واقع أخواتنا، وأقع بناتنا، واقع زواجاتنا، فالموضوع حيوي ويجب العمل عليه وفيه حتى نتقدم بشكل سليم من الحرية والكرامة، فلا يعقل أن نطالب ونعمل/ندعوا إلى الحرية والكرامة ونحن نمارس القهر والسجن لأنفسنا.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
رائد الحواري

إجمالي القراءات: 1,854,081
المقالات المنشورة: 560
- الحكمة الصوفية في رواية -قواعد العشق الأربعون- إليف شافاق
- التأنيث في مسرحية -عالم ذكور- عفيف شليوط
- الأنثى في كتاب -الشاعرة والمعاناة- هاني أبو غضيب
- فرح الشاعر
- الشعر والمرأة والغضب في ديوان -الصافنات الجياع- محمد العموش
- العهد التركي في رواية -نابلس جمر تحت الرماد- هاني أبوغضيب
- صوت المرأة في ديوان - أنثى المطر الأول- وفاء عياشي بقاعي ال ...
- أنا الأسود وهم الأبيض في قصيدة -مسخ لغوي-
- أثر الواقع على الكتابة مالك البطلي
- التماثل بين اللفظ والفكرة في -ذات مساء- -محمد لينسي-
- الفاتحة في سردية -أيلول الاسود- شريف سمحان
- المخاطب في ديوان -غفوة في المهب- منصور الريكان
- ونحن والاحتلال في رواية -كافر سبت- عارف الحسيني
- الحب في -أنغام حب- أحمد محمد الدن
- المرأة وأثرها على الشاعر في -هذه الليلة- أياد شماسنه
- التغريب والياس في قصيدة -يا صاحبي السجن- مفلح أسعد
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية-
- الإنسان في رواية -وجوه في درب الآلام- مشهور البطران
- سخافات رجال الدين
- البطل لمطلق في رواية -الأسير 1578- هيثم جابر

المزيد.....


وكالة أنباء المرأة
- قذائف مدفعية تقتل امرأة وطفلة بسيناء
- الكويت .. طعن دستوري لتعديل حقوق المرأة
- الفرنسية ميتينير ملكة جمال الكون
- العريفي ينشر فيديو: الغرب يهتم بالمرأة بالخليج وينساها بسوري ...
- فيديو لامرأة حامل طارت من سيارة بعد اصطدامٍ مرعب.. لن تتوقعو ...
- حسناء فرنسية تفوز بلقب ملكة جمال الكون
- طالبة فرنسية تفوز بمسابقة ملكة جمال الكون
- طالبة فرنسية تفوز بمسابقة ملكة جمال الكون
- حسناء فرنسية تفوز بلقب ملكة جمال الكون
- ملكة جمال فرنسا تتفوق على هاييتي وكولمومبيا لتتوج ملكة جمال ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- المرأة العربية : جسد مهدد , إنسان مسجون – ماجدة سلمان / مازن كم الماز
- العنف ضد النساء Violence against women / نجلاء صبرى
- في تنظير قمع المرأة: النسوية السوداء والتقاطعية / شارون سميث
- في تنظير قمع المرأة: العمل المنزلي واضطهاد النساء / شارون سميث
- اللائكية الفرنسية: التجانسية والجنسانية – مارثا نوسباوم / فاطمة الشملان
- النّسويّة الإسلاميّة: مشاغلها وحدودها / وفاء الدريسي
- النقاب / شذى احمد
- فخاخ الحرية الجنسية / شذى احمد
- الموذن في فراش امي / شذى احمد
- انه لا يحب امه / شذى احمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - رائد الحواري - حقيقتنا في كتاب -الأنثى هي الأصل- نوال السعداوي