

يوسف جريس شحادة

الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 13:27

المحور: المجتمع المدني









أحد الكنعانية

متى البشير 28 _21 :15

احد الكنعانية

يوسف جريس شحادة

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ما علاقة هذا النص وقول احد لخوارنة:" من يشتكي أمره لغير الله مذلة"؟هل لان الخوري غارق بالشكاوي لفسقه وعشقه لامرأة أخرى؟وحرقوا مكتبه على هذه الخلفية؟!

+21 في ذلك الزمان خرج يسوع إلى نواحي صور وصيدا.

+خرج يسوع من هناك: أي من أين؟ ولماذا يهتم متى البشير بتحركات يسوع؟ ولماذا ذهب يسوع الى الجليل بعد سجن يوحنا؟

+الى نواحي صور وصيدا: قال مرقس انه مضى الى تخوم صور وصيدا وهل التخوم بمعنى الدخول؟ ما الغاية؟ما مكانة صور وصيدا؟ ناهيك عن كونهما "على البحر والميناء"؟

+22 وإذا بامراة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت اليه قائلة: ارحمني يا ابن داود فان ابنتي بها شيطان يعذبها جدا.

+ امراة كنعانية: هل وردت اللفظة في العهد الجديد؟ ما دلالة " كنعانية" قارن مع العهد القديم.

+ خارجة من تلك التخوم:ما دلالة كلمة "تخوم"؟

+ ارحمني: هل سمعت عن الرب هذه الامرأة الكنعانية؟ لتقول ارحمني؟ متوجهة اليه باللقب:

+يا ابن داود:اليس من العجب والغرابة بهذا التوجه من امراة اممية للرب؟

+بها شيطان: دلالة الشيطان؟أي مرض؟ وهل في المسيحية من شياطين لطردها ومعالجتها؟

+ 23 فلم يجبها بكلمة فدنا تلاميذه وسألوه قائلين اصرفها فانها تصيح في أثرنا.

+فلم يجبها: دلالة الى ...اليس غريب عجيب لم يجبها وهو المسيح الرحوم؟ فلماذا مع المراة السامرية كان أحن ولطيفا؟

+ فدنا تلاميذه، إصرفها :" ما المعنى الظاهر للتلاميذ هنا؟ بالمقارنة مع متى 14 _13 :9 } اليس اسهل للتلاميذ وللرب ان يستجيب لها من يطول الوقت معها بالحوار؟!قارن مع

متى {6 _5 :10 ومتى 12 _5 :8 ومتى 6 _5 :8 ، 28 _21 :15 وارميا 6 :50 ،حزقيال 16 _1 :43 بالمقارنة مع اشعياء 6 :53

+تصيح في إثرنا: هل يضايقهم الصياح؟وهم الذين سيرعون القطيع بعد الرب؟

+24 فاجاب وقال لم ارسل الا الى الخراف الضالّة من بيت اسرائيل. مقارنة مع :متى 6 :10 ،اعمال 25 :3 ،و46 :13 ،رومية 8 :15 .

+لم أُرسَل: أي من مَن؟ من يرسلني وانا الله الرب الضابط الكل؟

+ خراف بيت اسرائيل: أي مسيح هذا اذا ارسل فقط لبيت اسرائيل؟ وكيف انبيء عنه انه المسيح وهل مختص باليهود فقط؟فلو قبلوه اليهود اذا لم يكرز للامم؟وكيف تتبارك به كل قبائل الارض { تكوين 18 :22 }.

وهو نفسه قال:" لي خراف أُخر ليست من هذه الحظيرة" { يوحنا 16 :10 } اليس هذا خلاف واختلاف؟

+26 فاجاب وقال ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب.

متى 6 :7 ، فيلبي 2 :3 ، ايوب 1 :3 .

جواب المسيح هنا كان يحمل على اليأس أكثر من سكوته السابق.

+ليس حسنًا: غير مناسب؟غير حسن؟.

+خبز البنين: ما القصد ؟هل حقا الخبز الذي نتناوله؟ام ماذا؟

+27 فقالت له نعم يا ربّ. والكلاب ايضا تاكل من الفتات الذي يسقط من موائد اربابها.

+ نعم يا رب: هل بهذا اعتراض ام موافقة كاملة؟ وكيف والكلاب؟ما مدلولها ورمزها مقارنة في نصوص العهد القديم؟

+الفتات: هل من مقارنة وسلوك الكنعانية؟

+اربابها: بصيغة الجمع لغويا؟لماذا

+28 حينئذ اجاب يسوع وقال لها يا امرأة عظيم ايمانك ليكن لك كما تريدين فشفيت ابنتها من تلك الساعة.

+عظيم ايمانك: هل استخدم المسيح مثل هذا المديح في الانجيل المقدس؟ لماذا؟ + كما تريدين : أي...

+فشفيت ابنتها: هل كان بجنبها؟قارن مع يوحنا ومتى مثل هذه الحالة؟

هل نسمع شرحا لمثل هذه العينة البسيطة من الاسئلة لماذا لا يقف الخوري كل قداس ويشرح نصا انجيليا ولو عبارتين اليس افضل من العظة والوعظ؟فالناس سئمت كلام معسول واغلبية الخوارنة تقوم بعكس اقوالها.