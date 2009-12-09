أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شعوب محمود علي - اسكب الواني





اخر الافلام











المزيد.....

اسكب الواني


شعوب محمود علي
الحوار المتمدن-العدد: 5417 - 2017 / 1 / 30 - 04:27
المحور: الادب والفن
    


(اسكب الواني)
ابحث عن جزر منسيّة
كلّ العمر تخطّاني
وزماني
في الغفلة بل في الصحو تخطّاني
اتفرّس بل اتفائل
فالغفلة تمحق الواني
اتعبني النهر وشاكسني التيّار
وغيوم الليلة تمطر احزاني
احصيت حصاد اليوم لنقد الذات
فتهاوى الصرح ليدفن درّة إيماني
عدميّ انا اضحيت اصافح شيطاني
حاشاي انقّب في الآثار
وفي الاطلال
وتحت جنائن بابل
في قفص الليل بحثت
وداخل قصر الجن
وفي ليلين
ليل قد صادر كلّ بصائر آباء الآباء
وأبناء الابناء لنسلك آدم
وانا في الليل تجدّد إيماني
عصفور الاحد الواحد ناداني
ليجدد قرب القرب
ليغسل أحزاني
ليجدّد ركن البيت
وما علقت
نفثات الجان وهلوسة الشيطان
سبحانك ربيّ سبحان
من غيرك يأخذ رسن الانسان
ليجسّد صدق الايمان
2
في الشاطئ انظر للشاطئ
وانا كالشمعة
في عمق الليل اذوب
من يعبر موج الليل سوى ايّوب
3
ويمرّ السانح ملء الراحة كان الجمر
والبارح يجثم في زاوية القصر
حجراً ايقونة في زاوية القصر
فمتى يتألّقة بدر النصر؟





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
شعوب محمود علي

إجمالي القراءات: 763,551
المقالات المنشورة: 383
- اول الخطو
- تجليات العراق
- انتي بحري وافقه
- ملجأ الطين
- الرحيل
- نواح
- أغيب عن زمني
- (بين الزاجل وصقر الحديد)
- الكبوة والشبك
- العمّة وقطار المواسم
- ابحر في سحر عينيك
- الفنّان والافكار الملوّ!نة
- القوافل وطول الطريق
- (تاريخنا ينتظر)
- (أناشيد النار)
- خداع الدنيا
- الكوكب المشع
- قصّة باسم (في نهار مكفهر)
- بين الكائن المدهش والصوفي العاشق
- ادور في فلك

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- وزيرة الخارجية الرواندية: موقع المغرب الطبيعي هو داخل الاتحا ...
- الرئيس الملغاشي: المغرب سيكون له دور كبير داخل الاتحاد الافر ...
- عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي.. التأييد غير المشروط ل42 د ...
- الملك محمد السادس يقيم حفل استقبال على شرف قادة دول ورؤساء ح ...
- وفاة ممثلتين فرنسية وأمريكية من نجوم سينما القرن الماضي
- حفل الأوسكار يتأثر بقرارات ترمب
- صدور كتاب : فيلسوف الموسيقى فاجنر و ( الاوبرا - الفلسفة - ا ...
- ترجمة مؤلفات كاتب روسي من الأورال إلى اللغة اليابانية
- دائرة الفنون التشكيلية تحتفي بتدشينات رافع جاسم اللونية
- الشعر الشعبي يتسيد بالعراق والفصيح ينزوي

المزيد.....
كتب ودراسات
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شعوب محمود علي - اسكب الواني