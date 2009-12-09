

شعوب محمود علي

الحوار المتمدن-العدد: 5417 - 2017 / 1 / 30 - 04:27

المحور: الادب والفن









(اسكب الواني)

ابحث عن جزر منسيّة

كلّ العمر تخطّاني

وزماني

في الغفلة بل في الصحو تخطّاني

اتفرّس بل اتفائل

فالغفلة تمحق الواني

اتعبني النهر وشاكسني التيّار

وغيوم الليلة تمطر احزاني

احصيت حصاد اليوم لنقد الذات

فتهاوى الصرح ليدفن درّة إيماني

عدميّ انا اضحيت اصافح شيطاني

حاشاي انقّب في الآثار

وفي الاطلال

وتحت جنائن بابل

في قفص الليل بحثت

وداخل قصر الجن

وفي ليلين

ليل قد صادر كلّ بصائر آباء الآباء

وأبناء الابناء لنسلك آدم

وانا في الليل تجدّد إيماني

عصفور الاحد الواحد ناداني

ليجدد قرب القرب

ليغسل أحزاني

ليجدّد ركن البيت

وما علقت

نفثات الجان وهلوسة الشيطان

سبحانك ربيّ سبحان

من غيرك يأخذ رسن الانسان

ليجسّد صدق الايمان

2

في الشاطئ انظر للشاطئ

وانا كالشمعة

في عمق الليل اذوب

من يعبر موج الليل سوى ايّوب

3

ويمرّ السانح ملء الراحة كان الجمر

والبارح يجثم في زاوية القصر

حجراً ايقونة في زاوية القصر

فمتى يتألّقة بدر النصر؟