

عبد العزيز الحيدر

الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 17:27

المحور: الادب والفن









أصوات 2



فقط هذه الأصوات التي لا تسمع هنا

من ضجيج الشوارع

وضوضاء ألمعابد....

و هدير أمواج القنوات

ودوي الخطب الرنانة

الأصوات التي تمتصنا

لا تفتح أمامها الأبواب

هي التي يتم إختيارها في السماء

لتدلي برأيها

ولتعرض في ألملفات العاجلة

ألملفات المخجلة

للأخطاء العظمى



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