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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد العزيز الحيدر - أصوات 2





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أصوات 2


عبد العزيز الحيدر
الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 17:27
المحور: الادب والفن
    


أصوات 2

فقط هذه الأصوات التي لا تسمع هنا
من ضجيج الشوارع
وضوضاء ألمعابد....
و هدير أمواج القنوات
ودوي الخطب الرنانة
الأصوات التي تمتصنا
لا تفتح أمامها الأبواب
هي التي يتم إختيارها في السماء
لتدلي برأيها
ولتعرض في ألملفات العاجلة
ألملفات المخجلة
للأخطاء العظمى

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عبد العزيز الحيدر

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد العزيز الحيدر - أصوات 2