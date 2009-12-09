

يوسف جريس شحادة

الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 17:26

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









في الكنيسة المنقسمة

يوسف جريس شحادة

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{من كتابنا القداس الإلهي}

القدّاس هو تقديس الخبز والخمر، ويقدّس المؤمنين نفسا وجسمًا. وقد استخدم سويريوس الأنطاكي هذه التسمية في حديثه عن هراطقة :" يقولون يجب أن يُقدّس القدّاس السبت بدلا من الأحد".

القدّاس الإلهي هو " اجتماع" لأنّه يجمع حياة المؤمنين مع حياة السيّد المسيح في وحدة روحية كما ورد في إنجيل متى { 20 :18}:" "وأَقولُ لَكم: إِذا اتَّفَقَ اثنانِ مِنكم في الأَرضِ على طَلَبِ أَيَّ حاجةٍ كانت، حَصلا علَيها مِن أَبي الَّذي في السَّمَوات فَحَيثُما اجتَمَعَ اثنانِ أَو ثلاثةٌ بِاسمِي، كُنتُ هُناكَ بَينَهم".

+بعد ترتيل التريصاجيون نقرأ الرسالة، لماذا؟الهدف ؟والشرط من القراءة؟ماذا يخبرنا مثلا القديس ديونيسيوس؟ أو يوستينوس؟ أو سمعان التسالونيكي؟

+ بروسخو من" لنصغي" هل حقا يهتم الخوري بان الشعب يصغي؟ هل الخوري أصلا يقوم بما يجب أن يعمله خلال قراءة الرسالة؟ أليس هذا ضحك ومهزلة على الناس وعلى الله؟ ما معنى الإصغاء بحسب القديس جرمانوس؟

+ البروكيمنن"لماذا قبل الرسالة ما أهميتها ووظيفتها اللاهوتية العقائدية؟هل هي صف كلام مثل الخوري؟كلا وألف كلا يا خوري خائن فاسق؟ لها دلالاتها ومعانيها؟

+ بعد الرسالة نقول:" هللويا" نخجل أن نسال ما معناها؟ ولكن لماذا نقولها؟ لماذا نستخدم اللفظة العبرية وليس مقابلتها العربية؟ ما علاقة هذه الكلمة" هللويا " ويوحنا الإنجيلي؟ ولماذا يجب أن يبخر الخوري وقت ترتيل هللويا؟ هذه ليست مسرحية في صف البستان يا خوري محروق المكتب؟ اشرح للشعب إن كنت تعرف؟

+ بحكمة فلنصغ، وما أروع المعنى الدلالي؟ وما هو يا بونا المغوار؟بتحضير الذبيحة بالسروال؟ يا عيب..

+الإنجيل بحسب متى ومرقص ولوقا ويوحنا؟ دلالة "أربعة"؟ الحيوانات؟ رمز كل إنجيلي؟لماذا؟ ما المعنى؟

القدّاس الإلهي هو " اشتراك " لانّ المشتركين بجسد الربّ ودمه الاطهرين، يصبحون أعضاء للسيد المسيح ومشاركي طبيعته الإلهية، كالنسبة الكائنة بين الغصن والكرمة وفقا لما جاء في يوحنا البشير "مَن أَكَلَ جَسدي وشَرِبَ دَمي ثَبَتَ فِيَّ وثَبَتُّ فيه."وقول القديس بولس:" الخبز الذي نكسره أليس هو شرك جسد المسيح؟"

القداس هو " الاقتراب" لان بواسطته " تمَّ الاقتراب بين السماويين والأرضيين كقول الرسول بولس إلى افسس:"إِذْ عَرَّفَنَا بِسِرِّ مَشِيئَتِهِ، حَسَبَ مَسَرَّتِهِ الَّتِي قَصَدَهَا فِي نَفْسِهِ، لِتَدْبِيرِ مِلْءِ الأَزْمِنَةِ"

القداس هو " الأسرار _ القربان " لان القداس يمثّل العشاء الرباني الأخير الذي فيه سلّم الرب جسده .

ودمه الاقدسين { 1 بط 24 :2 }:""الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على خشبة، لكي نموت عن الخطايا، فنحيا للبرّ الذي بجلدته شفيتم. لأنكم كنتم كخراف ضالة، لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها".

القداس "سر الأسرار " لان السيد المسيح يحضر في القربان جسديا في ناسوته ولاهوته"وبَينَما هم يَأكُلون، أَخذَ يسوعُ خُبزاً وبارَكَ ثُمَّ كَسَرَهُ وناوَلَه تلاميذَه وقال: "خُذوا فَكُلوا، هذا هُوَ جَسَدي".

27 ثُمَّ أَخَذَ كَأساً وشَكَرَ وناوَلَهم إِيَّاها قائلاً: "اِشرَبوا مِنها كُلُّكم، 28 فهذا هُوَ دَمي، دَمُ العَهد يُراقُ مِن أَجْلِ جَماعةِ النَّاسِ لِغُفرانِ الخَطايا"..

بعد قراءة الإنجيل يقول الكاهن الطلبات علنا،ويتلو افاشين{هذا لا يحدث في كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك،ففي الحال يعلن الخوري الدكتور حتى إذا كنا مصونين}

+ ما دلالة هذه الافاشين التي بحسب الكتاب على الخوري العاشق ان يقراها؟

+ اختيار " اكتاني " من الناحية اللغوية للكلمة لماذا؟ أليس أنت ياخوري مغوار مخلاف محروق النسوة خبير باللغات واستحدتث العبارات؟

+ من سماها " الطلبة الممتدة" ولماذا؟

+ "انديميسي" ما معناها؟ مشتقة من لفظة؟ تفيد؟ لماذا الخوري لا يبذل جهدا ليشرح للناس هذه الأمور البسيطة ،أليس أفضل من يطارد هذه السيدة أو تلك ألامرأة؟ لأنّها تلبس الفستان القصير؟

+ الشاروبيكون؟ من واضعه؟ متى رتِّل لأول مرّة؟ ما معنى هذا النشيد؟ والغاية منه؟

+ لنكمِّل طلباتنا إلى الرب؟ لماذا؟ما الهدف من هذه الطلبات؟

+ ما هو افشين التقدمة السري؟ ما هو الافشين الذي يقال بعد وضع القرابين على المائدة المقدسة؟ وما هو افشين التقدمة؟

+ يبسط الكاهن يديه بشكل صليب ؟ لماذا ؟من أول من قام بذلك؟

+ التضرعات المسماة"ايتيسيس" ما هي؟ من رتبها؟ ما غايتها؟هل هي لصف الكلام يا بونا المغوار؟

+ قبلة السلام؟المحبة؟من أول من وضعها ،أهدافها تطورها؟ ماذا يقول القديس جرمانوس في هذا الصدد؟

+قبل قانون الإيمان من المفروض بحسب الكتاب ان يتفوه الخوري:" الأبواب الأبواب" ما أصلها وما تفسيرها بعد إلغاء الموعوظين؟ كم جزء يشمل قانون الإيمان؟

+ إنزال الستر عن القرابين دلالة ل...؟

+:" نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الاب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم" لمن تخصّص المحبة؟ والنعمة؟ لمن ؟ ومِن مَن؟ وما علاقة الشركة؟ هنا يا بونا الخوري؟ عن أي شركة وشراكة يتحدث الله هنا؟

+فلنضع قلوبنا فوق أو لنرفع قلوبنا؟ شو هذا؟لوين يا حبيبي نرفع القلوب ؟الخوري يغضب علينا يريدها هنا مع هذه اللينة التي يفضلها؟ كيف لا وهو هو الذي حرقوا...

+ في التسبيح على الظفر:" مرنمين.هاتفين.صارخين.قائلين" لماذا أربع؟دلالة ل؟أو على؟

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" ملعون ابن ملعون كل من ضل عن وصاياك يا رب من الاكليروس"