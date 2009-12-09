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مسودة نبيذ وثمالة


ناس حدهوم أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 03:58
المحور: الادب والفن
    


أجمل الأشياء
هي التي نكتبها بلا مسودة
ننقحها قبل عرضها على مسرح الهواة
أجمل الأشياء
هي التي تأتي بتلقائية وحتى بلا تفكير
أجمل النصوص هي التي من تقتحمنا
بلا إشعار أو بلا تمحيص
في أعماقنا كنوز صعبة الإكتشاف
تخترقنا في غفلة من حثالة شعورنا الميت
أجمل القصائد هي التي من تفاجئنا
أو من نجدها جاهزة على الرصيف
أحلى الأوقات هي من تحددها الصدفة الغير المتوقعة
وأجمل الحيوات هي من تصرفها الغفلة
وأجمل الموت هو من ينتظرنا في السكينة الغير المتوقعة
إذن ضعوا العقل في جيوبكم
لتحتاجوا إليه فقط وقت الشدة
فعندما يحضر الموت
ينتهي الكلام ويذوب ثلج الطرقات والممرات
التي كنا نعابثها
وبختفي الضوء في ألحان الله .
أحلى القصائد هي كما الآن
قلق من نبيذ وثمالة .





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ناس حدهوم أحمد

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ناس حدهوم أحمد - مسودة نبيذ وثمالة