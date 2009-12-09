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صدى الريح المذعوة


ذياب مهدي محسن
الحوار المتمدن-العدد: 5414 - 2017 / 1 / 27 - 17:16
المحور: الادب والفن
    


همسات عاشق عراقي نبيل :
في غربتي وطن
من كلمات ودموع وشجن
وطن يسكنني
زهور حسين وداخل حسن
وأبوصوت الذهب ، عبد الرضا الرادود
" أيام هاي الدنيا أيام "
وطني علمني نحن أبناء فهد
وطني محتل ثانية ...!؟
منفيّاً في ذاكرتي
منفيّاً في عشقي
أحمل مظلتي حافياً تحت المطر
هارباً تحت المطر
أصرخ .. وكأن الصدى " أغنية عراقية "
تصدح في المدى :
" ورداي .. كلما اصيح بس الصدى
يصيح وياي ..وردآآآآآي ...!! "
حافي القدمين والجرف حزين
وثمة نورس يداعبني مابين الماء والطين
هل النوارس تعشق كالعراقيين ؟؟
أيها الطائر اللعين
الموج يمسح من جرفه العناوين
منفيا في ذاكرتي
النجف غجرية مكبلة القدمين !؟
تستيقظ حينما " القابجي "
يرتل دعاء الصباح تنغيما
يا مأذنة باب السوق
صدى السور وأطرافه الأربعة
نفحات الغري المغدورة
من هؤلاء ... !؟
نحن العشاق أبناء فهد " البهاليل "
كان عشقنا على السطوح تهاليل
سر كان ، وحدها السماء تعرفه بوح !!
ياشارع الرابطة ....
عاشقك مجروح
أصرخ ... نون ... فتجيب الريح الهلعة :
نون ... وما لا يعلمون
شريط ضفائرها الأحمر يصلبني
وآنا المصلوب بين النهدين
نهد أنضجه الإشتهاء
ونهد حالم باغفائته بين الشفتين
أصرخ في البحر
يهرب النورس ..
وأنا المأزوم بين الموجة والجرف
أبكي حبي العاثر
محموماً أبكي
رحلت " نون " لسماوة النخل
وأغنية فراتية هسهسة للروح
" نخل السماوه يكَول طرتني نوال " !!
اصرخ في غربتي " نوال " ...
فتجيب الريح المذعورة " نوال "
نوآآآآآآآآل ..... فيرد الصدى محال ..!!
******* 26/1/2017 العيد الوطني لأستراليا / بيرث





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ذياب مهدي محسن

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