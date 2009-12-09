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جلجماش....


بياض أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 17:17
المحور: الادب والفن
    


جلجماش:
لنهيئ الرحيل
إلى واد العشب
و نقرأ الطعم الأزلي
ميلاد
على جفن الموت
وطوق الحصار
وشرفة يتيمة
وسهل بريق ناضج
في غيبوبة الوهم
نحسب أيامنا الباقية
على عيون النخيل
هل يكفي عشقنا
للمساء الأخرس
حين شيّع البابليون الهياكل
وانتظر السّمار
آخر نجمة
في قارورة الليل
وشيّدت روما
موتها
على خد الشمس
/ تيمّم على جدار الرماد/
بعيد....
عن بلاد الشرق
والجزر المعلقة في الهواء
بعيد....
عن الممالك
في رحاب الوصية
بعيد
عن جسد المدن الحافية........

كم يلزمنا
من حلم
لننقش على أساور النساء
زهرة الصبا
ونزيل أفيون الفرح
المغسول بالبكاء

ذ أحمد بياض / المغرب/





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بياض أحمد

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