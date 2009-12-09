

ميلاد السلام

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 13:56

المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية









وكأن شبح الموت يأبى ان يفارق تلك المدينة المنكوبة بالفقر والمرض والجهل ..تلك المدينة التي انجبت مشاهير الكرة والفن يتم اغتيالها يوميا منذ انقلاب شباط الاسود 1963 والى يومنا هذا ..شتى انواع الموت وبالمجان تستهدف ابناءها الطيبين الفقراء تارة باجهزة صدام القمعية وتارة اخرى بالمفخخات الشبه يومية واليوم يموت ابناؤها بالموت البطيء بمرض خطير اسمه السرطان ..لقد سمعت تقريرا مفصلا من على قناة العهد الفضائية بتاريخ 23-1-2017 بوجود مواد مشعة قد رميت مع الازبال في منطقة كسرة وعطش (ولا نعلم اي مجرم قد رماها هناك) فاصبحت تدور مع الازبال ليصنع منها الاواني والقدور الرخيصة التي يشتريها فقراء تلك المدينة المنكوبة وقد يبحث في تلك الازبال المشعة من هو باحث عن لقمة العيش ومن هنا تبدا دورة الاشعاع تطحن في بيوتات تلك المنطقة ..ومما زاد من خطورة الامر بان فرقا متخصصة من دائرة الاشعاع قد جاءت في الشهر الخامس من 2016 وسجلت نسبة عالية من هذا التلوث الاشعاعي وجاءت مرة اخرة في شهر تشرين الثاني من نفس السنة وقد ازدادت فيها نسبة الاشعاع 66 مرة كما ذكر التقرير وبان الخطورة قد وصلت مداها بحيث قيل للسكان بانهم سيصابون بالسرطان ان استمر بقاؤهم لمدة عشر دقائق!

فماذا انتم صانعون يا "صقور" السياسة العرجاء ؟ وماذا نحن فاعلون كشعب تجاه ابناءنا الفقراء من مدينة الثورة ؟!

هل المظاهرات المطالبة بالاصلاح تكفي؟! وسيلفيات "النشطاء" التي ابتلينا بها تكفي لانقاذ تلك الارواح البريئة ؟!

لا بد من حل سريع وفوري لعزل منطقة كسرة وعطش وايجاد منفذ لايداع تلك النفايات المشعة بمدافن او اراضي بعيدة عن المناطق السكنية والتخلص منها بطريقة صحية او نطلق جميعنا نداء استغاثة للمنظمات العالمية والامم المتحدة لانقاذ ما يمكن انقاذه من ارواح هؤلاء المساكين الذين كل عيبهم انهم فقراء ويسكنون تلك المنطقة المنكوبة وسياسيوا الغفلة يتنعمون بالقصور والفجور!

انقذوا كسرة وعطش ..انقذوا مدينة الثورة ارجوكم