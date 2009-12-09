

ميلاد السلام

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 13:56

المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية









صح النوم يا مسؤولينا!

عطفا على منشورنا السابق بخصوص الجريمة التي طالت اهالي منطقة كسرة وعطش في مدينة الثورة الفقيرة والتي مهدد سكانها بانتشار مرض السرطان بسبب رمي "خبيث" ما لخبث مشع مع الازبال في تلك المنطقة

فقد نشرت وسائل اعلامية بان وزارة الصحة والبيئة "سوف" تشكل لجنة لمتابعة الموضوع ( يعني تخدير موضعي لذاكرتنا) وطبعا اللجنة تتبعها لجنة وهكذا الى ان نجد بين ليلة وضحاها بان سكان المنطقة المنكوبة قد سكن شبح السرطان بين ظهرانيهم وساعتها لن يفيد الندم ..المصيبة في الامر تأخر استجابة رئاسة الوزراء لهذا الموضوع الخطبر اذ ذكر السيد جاسم موحان النائب الاول لرئيس مجلس محافظة بغداد بانهم قد ابلغوا رئيس الوزراء منذ الشهر السادس من العام الفائت 2016 أي بعد تقرير لجنة دائرة الاشعاع الاول ولم يتم الاستجابة الفورية لطلبهم بحسب رايه وهذا مما فاقم الامر سوءا بعد خمسة اشهر من تقرير اللجنة الاول اذ ازداد الاشعاع اضعافا مضاعفة بحسب تقرير ثان لنفس اللجنة في تلك المنطقة المنكوبة ولم تحرك للأسف رئاسة الوزراء ساكنا!

سؤال "بريء" لو حدث هذا الامر في احدى الاحياء الراقية لمدينة بغداد فماذا سيكون رد فعل المسؤولين يا ترى ؟!

هل ستكون استجابتهم متكاسلة كما في مدن الفقراء ام ستقوم الدنيا ولا تقعد كما حدث في مناطق لم تتعرض الى واحد بالمائة مما تتعرض له تلك المدينة المنكوبة ؟!

ارجو من كل المسؤولين بالا ينظروا بعين عوراء لجهة دون اخرى وان تكون نظرتهم متساوية لجميع العراقيين فليس اهل الثورة هم من فئة "البدون" وليس اهالي منطقة كذا او كذا هم مواطنون من الدرجة الاولى، وأعتقد القصد واضح ومفهوم لذوي الالباب.