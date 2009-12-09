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الحوكمة


وهبي الحسيني
الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 00:56
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


الحوكمة

هو منهج اداري يزود بموجبه الدوائربمجموعة قوانين ونظم وقرارات تهدف الى تحقيق الجودة والتميز في الأداء بأساليب فعالة ومناسبة لتحقيق الأهداف المرسومة لها . تعكس الحوكمة مايلي :-
1-تحديد العائد للعميل ومستخدمي الخدمات التي تقدمها الشركة من قبل الشركة مسبقا .
2-تطابق بين ترتيبات موضوعة لمراجعة رؤية الشركة مع الترتيبات المتخذة للحوكمة .
3- التفويض والمسؤوليات وادوار جميع العاملين محددة كتابيا بوضوح .
4-جودة الخدمة المقدمة تقاس مع الأهداف التي تحدد مسبقا لضمان تقديمها .
5- يحدد المعاير لسلوك الأفراد العاملين بموجب ميثاق اخلاقي يلزم كل العاملين بها بدقة .
6-التحكم بإدارة المخاطر من خلال تعرف بوضوح الأداء والتعليمات المالية ونظام التفويض لتعرف على كيفية اتخاذ القرار. .
7-ترتيبات لضمان الالتزام بالقوانين ذات الصِّلة للتأكد من ان الإنفاق قانوني قبل تقديم التقارير وعرضها على الأفراد .
8- ترتيبات موضوعة لتلقي ودراسة وحل الشكاوي معلنة للجميع.
9-ترتيبات للتعرف على احتياجات تطوير جميع العاملين وعلاقتها بالأدوار الاستراتيجية ودعمها بالتدريب .
10-وضع قنوات اتصال واضحة لكل قسم تضمن المحاسبة وتشجيع المشاركة بالراي والاستشارات .
12-ترتيبات للحوكمة والعلاقة بالشركات وعلاقتهم
بالسلطة

أهمية الحوكمة
1- مكافحة الفساد الذي يعيق النمو.
2- الإعلان عن المعلومات الماليةالتي قد تخفض راس المال.
3-ضمان حصول المستثمر على العائد سيساعد على ضمان تدفق راس المال للشركة لنوها.
4-زيادة ثقة المستثمرين يساعد على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية .
5-الحصول على مصادر أرخص للتمويل .





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وهبي الحسيني

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