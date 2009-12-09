

وهبي الحسيني

الحوار المتمدن-العدد: 5413 - 2017 / 1 / 26 - 00:56

المحور: الادارة و الاقتصاد









الحوكمة



هو منهج اداري يزود بموجبه الدوائربمجموعة قوانين ونظم وقرارات تهدف الى تحقيق الجودة والتميز في الأداء بأساليب فعالة ومناسبة لتحقيق الأهداف المرسومة لها . تعكس الحوكمة مايلي :-

1-تحديد العائد للعميل ومستخدمي الخدمات التي تقدمها الشركة من قبل الشركة مسبقا .

2-تطابق بين ترتيبات موضوعة لمراجعة رؤية الشركة مع الترتيبات المتخذة للحوكمة .

3- التفويض والمسؤوليات وادوار جميع العاملين محددة كتابيا بوضوح .

4-جودة الخدمة المقدمة تقاس مع الأهداف التي تحدد مسبقا لضمان تقديمها .

5- يحدد المعاير لسلوك الأفراد العاملين بموجب ميثاق اخلاقي يلزم كل العاملين بها بدقة .

6-التحكم بإدارة المخاطر من خلال تعرف بوضوح الأداء والتعليمات المالية ونظام التفويض لتعرف على كيفية اتخاذ القرار. .

7-ترتيبات لضمان الالتزام بالقوانين ذات الصِّلة للتأكد من ان الإنفاق قانوني قبل تقديم التقارير وعرضها على الأفراد .

8- ترتيبات موضوعة لتلقي ودراسة وحل الشكاوي معلنة للجميع.

9-ترتيبات للتعرف على احتياجات تطوير جميع العاملين وعلاقتها بالأدوار الاستراتيجية ودعمها بالتدريب .

10-وضع قنوات اتصال واضحة لكل قسم تضمن المحاسبة وتشجيع المشاركة بالراي والاستشارات .

12-ترتيبات للحوكمة والعلاقة بالشركات وعلاقتهم

بالسلطة



أهمية الحوكمة

1- مكافحة الفساد الذي يعيق النمو.

2- الإعلان عن المعلومات الماليةالتي قد تخفض راس المال.

3-ضمان حصول المستثمر على العائد سيساعد على ضمان تدفق راس المال للشركة لنوها.

4-زيادة ثقة المستثمرين يساعد على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية .

5-الحصول على مصادر أرخص للتمويل .