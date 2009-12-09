

ميسون نعيم الرومي

الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 16:09

المحور: الادب والفن









اوباما وتـرامـب

ميسون نعيم الرومي



-(اوبـامـا) المـشـَـه .. والدنـيـّـه هالسَـلهـَه

و(تـرامـپ) الإجـَه .. ماضنـَّـه يـعـْدلهـَه

***

-(تـرامـپ) الإجـَه .. عـاضض على اسـنونه

-(امحمفـش) حـَـمـَـر.. مايـرْضه بالعـونـَه

***

ربـيـع العـَـربـي .. جابـلـْـنـَه اوبـامـا !

-(حـَـرْثـَـه) هالصفـت .. واغـْرَگـْنـَه بـدمانه

***

ديمقراطي الحزب .. لو چـان جمهوري

كـلهه تـتـفـق .. تـضربـنـَـه بـالـبـوري

***

-(تـرامـپ) الإجـَه .. متحـَمـّـس اويخطب

ايـوديـنـَـه البـَـحـَـر.. من عنده خل نشرب

***

وجهـيـن الوجـه .. والعـُـمـلـَه چا هـيـّه

محكـوم الشـَـرق .. خـَـل يـدفـَع الديـّـه

***

رسـّـمـَـوْ بالخريطه .. والمنطقه رسموْ

تـتـقـَـسـَّـم .. تـِـضل ! عَ الدنـيه هالعـَـمـّـوْ

***

ايـسّ ! يا وطن .. ماضنهه خوتخلص

تالي المنطقه .. بالمگص تتگصگص!

***

ياشـَـعب العراق .. امريكه تـتـسـَـلـَّه

-(مـن قـال اوبـَـلـَه) .. هالتكبر العـِـلـَّه

***

-(تـرامـپ) الإجـَه .. هالينفض ابريشه

كلهه هالصفت .. تـَـلطيـشـَه ويّ تلطيشه

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كانون الثاني / 2017

ســـــــــــــــــتوكهولم