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اوباما وترامب


ميسون نعيم الرومي
الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 16:09
المحور: الادب والفن
    


اوباما وتـرامـب
ميسون نعيم الرومي

-(اوبـامـا) المـشـَـه .. والدنـيـّـه هالسَـلهـَه
و(تـرامـپ) الإجـَه .. ماضنـَّـه يـعـْدلهـَه
***
-(تـرامـپ) الإجـَه .. عـاضض على اسـنونه
-(امحمفـش) حـَـمـَـر.. مايـرْضه بالعـونـَه
***
ربـيـع العـَـربـي .. جابـلـْـنـَه اوبـامـا !
-(حـَـرْثـَـه) هالصفـت .. واغـْرَگـْنـَه بـدمانه
***
ديمقراطي الحزب .. لو چـان جمهوري
كـلهه تـتـفـق .. تـضربـنـَـه بـالـبـوري
***
-(تـرامـپ) الإجـَه .. متحـَمـّـس اويخطب
ايـوديـنـَـه البـَـحـَـر.. من عنده خل نشرب
***
وجهـيـن الوجـه .. والعـُـمـلـَه چا هـيـّه
محكـوم الشـَـرق .. خـَـل يـدفـَع الديـّـه
***
رسـّـمـَـوْ بالخريطه .. والمنطقه رسموْ
تـتـقـَـسـَّـم .. تـِـضل ! عَ الدنـيه هالعـَـمـّـوْ
***
ايـسّ ! يا وطن .. ماضنهه خوتخلص
تالي المنطقه .. بالمگص تتگصگص!
***
ياشـَـعب العراق .. امريكه تـتـسـَـلـَّه
-(مـن قـال اوبـَـلـَه) .. هالتكبر العـِـلـَّه
***
-(تـرامـپ) الإجـَه .. هالينفض ابريشه
كلهه هالصفت .. تـَـلطيـشـَه ويّ تلطيشه
----------------------------------------
كانون الثاني / 2017
ســـــــــــــــــتوكهولم





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ميسون نعيم الرومي

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