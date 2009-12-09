

ساري سمير الحسنات

الحوار المتمدن-العدد: 5412 - 2017 / 1 / 25 - 02:33

المحور: الادب والفن









يا لوقاحتهم

أرادوني خادماً لهم

أمدحهم وأحجب بأجنحة كلماتي مشاهد ظلمهم

استعبدوني كي تتمدد سيادتهم

فانتفضت عليهم كي لا يحتضر ضميري

ويموت حرفي غاضباً علي ومني

فقادوني إلى زنزانة الرماد

وصلبوني على حائط الفراغ

دقوا مسامير اللهب

في كفي

كي لا أكتب

عن فلاح سرقوا شجرته المثمرة

كي لا أكتب عن أسير

أفرغوا كؤوس روحه من نخب الحرية

كي لا أكتب عن عبدة الفباء

الذين يحاربون الفكرة

هم دسوا تراب الصمت في فمي

واغتصبوا صرختي

كي لا أرشقها في وجه الطاغية

هم طاردوني في كل شارع وعاصمة

وأجبروا عنقي أن يعتنق ديانة المقصلة

هم شنقوا قلمي وقتلوني

فقط فقط

لأنني أطعمت جرائدي الجائعة

خبز الحقيقة!!