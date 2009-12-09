

وهبي الحسيني

الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 01:14

المحور: الادارة و الاقتصاد









1-تخلف القوانيين والانظمة الاقتصادية أدى الى

وجود بيئة طاردة للاستثمار بسبب فساد البيئة الاقتصادية .

2- انخفاض الجزء المخصص بالميزانية للإنفاق على الانتاج مما يؤدي الى ارتفاع السلع الجديدة حيث يقلل اصحاب المحلات الطلب عليها وبالتالي يؤدي باصحاب المعامل الى الامتناع عن إنتاجها فيحدث فائض بالعمال يؤدي الى فصلهم فتزداد البطالة . 3-انهيار منظومة التعليم الذي أدى الى عدم التاهيل العلمي والعملي للشباب أدى الى الاستعانة بكوادر من خارج البلد .

4- غياب دور ادارة الموارد البشرية الهام في توفير وتدريب العنصر البشري ورفع مهارته الابتكارية وجعله ميزة تنافسية للمنظمة تنافس عالميا وتحقق النمو الاقتصادي.

5- سياسة تخفيف الدعم الحكومي عن الخدمات

مما أدى زيادة كلفة السلع والخدمات وإرهاق كاهل المواطنيين .

6-غياب الأمن الأمان مما أدى الى انهيار السياحة .

7-ارتفاع أسعار الفائدة للقرض مما أدى الى عزوف المواطنيين عن المشاريع لكونها غير مجزية اقتصاديا.

8-هبوط أسعار النفط أدى الى قلة العائد بالنسبة للدول المعتمدة كليا عليه.

9-التوتر الساسي نتيجة الاٍرهاب ممايؤدي الى عدم الاستقرار النفسي للمستهلك.

10- انتشار الفساد الاداري والمالي والذي أدى الى تلكوء في إنجاز المشاريع وتقديم الخدمات واستنزاف الخزينة.

11-تأثير الأزمة الاقتصادية التي حدثت في سنة1980 ولم تنتهي لحد الان وعدم تعافي العالم منها وخاصة مركز الاقتصاد العالمي أمريكا.

