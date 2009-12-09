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يوميات بلد ذابل


نوزاد بندي
الحوار المتمدن-العدد: 5411 - 2017 / 1 / 24 - 00:35
المحور: الادب والفن
    


الكل منهمكین بالمسبة ...
انظر الی شفایف عامل النظافة و هو یجمع اكیاس القمامة ...تتحرك ...انه یسبنا ..
انظر الی شفایف الكهلة و،العجزة ..تتحرك وهم ینظرون الینا بیاءس ...لاء مو تسبیحات ،انهم یسبونا ..
انظر الی شفایف الشعب و هم ینظرون الی التسجیل الكامل لخطاب السید الرئیس ...تتحرك ..انها مسبة جماعیة ، حالها حال المقابر الجماعیة ...
انظر الی شفایف السواق داخل الزحام المروري ..الی شفایف المعلمین عندما لم یحالفهم الحظ بجواب صائب من الطلاب ..انظر الی شفایف التلامیذ یوم توزیع النتائج ..انظر الی شفایف الازواج و الزوجات ، عندما یترك احداهم الاخر او احدهم الاخری ، داخل البیت ...انظر الی شفایف الجمهور و هم یتابعون المباراة ....انظر الی شفایف اطفال الخدج داخل الحاضنات ...انظر الی شفایف بایع قناني الغاز ..بایع الخضار ..كاتب العرائض ..مستولین ...قاريء المقیاس الكهربائي ..القاضي .. المتهم ...الحلاق ..الفلاح ..
فنحن مملكة المسبة ..لدینا انتاج ضخم من السب و القذف ..فلدینا انواع واشكال منها : مسبة عن بعد ، مسبة وجه لوجه ، مسبة مباشرة ، مسبة مسجلة ، مسبة محترمة ، مسبة نازلة ، مسبة صاعدة ، مسبة ناعمة ، مسبة ذات زوائد حادة مدببة ، مسبة وجدانیة ، مسبة وطنیة ، مسبة عابرة ، مسبة مبرمجة ، مسبة تبرد القلب ، مسبة لقتل الوقت ، مسبة بناءة ، مسبة مبنیة للمعلوم ، مسبة مبنیة للمجهول ..مسبة رئاسیة من النوع المدني ..مسبة مدنیة من النوع العسكري .. مسبة درع ، مصفحة ..مسبة مع سبق الاصرار و الترصد ..مسبة اطارها الاحتیاط بعد ما نازلة ...مسبة متناغمة والظروف المواتیة ..مسبة متناسقة و الظروف المعیشیة الصعبة علی محیطات من النفط ...مسبة نازحة ..مسبة داخل خیم ..مسبة خارج خیم ..مسبة مذهبیة ..مسبة بغیة الطبة ..مسبة بغیة الطلعة ..مسبة معلقة بین طبة و طلعة ..مسبة قبل الاكل ..مسبة بعد الاكل بنصف ساعة ..مسبة قبل النوم ..مسبة اثناء النوم ...مسبة رومنسیة ..مسبة غایة في الشیاكة ..مسبة غیر مفهومة ..مسبة بلغة الفصحی ..مسبة عامیة ..مسبة بلغة الاشارة ..مسبة مدعمة بظربة ..مسبة مدعمة بطخة ..مسبة مدعمة بطلقة ..مسبة دامیة ..مسبة مكبلة بالقیود ..مسبة طلیقة ..مسبة ملتحیة ..مسبة عصریة ...مسبة بطعم المدح ...مسبة لا محل لها من الاعراب ..مسبة مستترة تقدیره هو ..مسبة مستترة تقدیره هي ..مسبة مستترة تقدیره نحن ..مسبة قدرتها التدمیریة تساوي اثنین من قنبلة ناغازاكي ..مسبة بطعم الفراولة ..مسبة تراثیة ..مسبة الغایة لتبریر الوسیلة ..مسبة في سبیل المسبة ..مسبة لا منتمیة ..مسبة تنتمي لالی المعارضة الیمینیة ..مسبة منتمیة الی الیسار المتشدد ..مسبة منتهیة المفعول ..مسبة بعدها بالباكیت ..مسبة تفوح منها البارود ..مسبة موسیقیة ..مسبة مفاجئة ..مسبة في زمن الكولیر... الی اخرها ..
فنحن لدینا كافة انواعها .. و الی ذلك نسترعي انتباهكم ...





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نوزاد بندي

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