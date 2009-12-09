

ساري سمير الحسنات

الحوار المتمدن-العدد: 5410 - 2017 / 1 / 23 - 04:46

المحور: الادب والفن











صاحوا بي

فاجر فاجر

وصاح الحاكم

أصلبوه وأجلدوه

صبوا الزيت اللاهب

على جسده ولا ترحموه

قطعوا لحمه ولكلاب الصيد أطعموه

أسرقوا لآلىء الحكمة من فمه

وأتركوا عقله عاقر

صحت أنا

ما ذنبي

ما ذنبي

قالوا

ذنبك أنك روضت حرفك

وساورت جهلك

ألم تعلم بعد

أن الذي يحصد العلم

وحده في ربوع غزة

دون ان يكلل حاكمها ذهباً

يصل بنفسه إلى رتبة كافر؟!!